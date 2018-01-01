Волиняни замість грибів у лісі знайшли снаряди і гранати





Про це повідомили в управлінні ДСНС України у Волинській області.



Небезпечні знахідки виявили під час збирання грибів у лісових масивах місцеві мешканці поблизу сіл Любешівська Воля Любешівського району та Лісняки Старовижівського району, а також на пасовищі поблизу села Березичі Любешівського району.



Піротехніки ідентифікували їх як 15 артилерійських снарядів калібру 45 мм та 2 ручних гранати часів Другої Світової війни.



Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 15 вибухонебезпечних предметів минулої війни.Про це повідомили в управлінні ДСНС України у Волинській області.Небезпечні знахідки виявили під час збирання грибів у лісових масивах місцеві мешканці поблизу сіл Любешівська Воля Любешівського району та Лісняки Старовижівського району, а також на пасовищі поблизу села Березичі Любешівського району.Піротехніки ідентифікували їх як 15 артилерійських снарядів калібру 45 мм та 2 ручних гранати часів Другої Світової війни.Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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