13 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
13 листопада день народження у журналіста Вадима Панафідіна (на фото).
Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк та народний депутат України 7-го скликання Валерій Черняков.
За православним календарем 13 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Сава, Сергій, Степан, Федір і Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.
13 листопада 1905 року народився український митець — графік Ніл Хасевич. У роки Другої світової війни входив до загону УПА «Північ», що діяв на Волині. Загинув 4 березня 1952 року в бою із загоном НКВД на Рівненщині. Роботи Ніла Хасевича є у зібранні Волинського краєзнавчого музею.
13 листопада 1992 року зареєстрована Волинська Духовна Семінарія УПЦ КП.
У 1999 році у Луцьку створили Асоціацію Захисту Прав Молоді Волині.
А в 2008-му «народилася» Ліга КВН «Волинь».
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Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк та народний депутат України 7-го скликання Валерій Черняков.
За православним календарем 13 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Сава, Сергій, Степан, Федір і Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.
13 листопада 1905 року народився український митець — графік Ніл Хасевич. У роки Другої світової війни входив до загону УПА «Північ», що діяв на Волині. Загинув 4 березня 1952 року в бою із загоном НКВД на Рівненщині. Роботи Ніла Хасевича є у зібранні Волинського краєзнавчого музею.
13 листопада 1992 року зареєстрована Волинська Духовна Семінарія УПЦ КП.
У 1999 році у Луцьку створили Асоціацію Захисту Прав Молоді Волині.
А в 2008-му «народилася» Ліга КВН «Волинь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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