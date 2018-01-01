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Лікар із Волині попередив про небезпеку фільтрів для селфі

Лікар із Волині попередив про небезпеку фільтрів для селфі
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський розказав, чим небезпечні мобільні додатки, що змінюють зовнішність на фото.

Про це повідомляє Перший.

За словами Валіхновського, популярність Selfie-фільтрів може мати негативні психологічні ефекти. Нове явище «Snapchat dysmorphia» («Дисморфія Снепчат») – з’явилося у той самий момент, коли пацієнти почали шукати хірургічного втручання, яке б допомагало їм виглядати як фільтровані версії їх самих.

Дисморфічний розлад тіла (BDD - Body dysmorphic disorder) - це психічний розлад здоров’я людини, яка зациклена на незначних або неіснуючих недоліках своєї зовнішності.

«Такі люди часто повторюють одні й ті самі пластичні операції або піддаються багаторазовим ін'єкціям краси, щоб досягти досконального результату, але зазвичай не можуть вдовольнитися та прибігають до нових змін знов і знов», – пояснив лікар.

Незважаючи на те, що причини BDD на даний момент незрозумілі, дослідники вважають, що в роботі є кілька факторів, включаючи генетику та нейробіологічні проблеми, такі як неправильна обробка нейротрансміттерів серотоніну (також відомого, як гормон щастя).

«Я хочу підкреслити той факт, що змога змінити і вдосконалити свою зовнішність у таких додатках як Snapchat та Facetune може спричинити стурбованість власною самооцінкою, змусити відчувати себе недостатньо привабливим у реальному житті і навіть діяти як тригер на людину, що внаслідок приводить до дисморфічного розладу», – переконує Валіхновський.

Він додав, що це може бути особливо шкідливим для дітей-підлітків, які все частіше маніпулюють своїми фотографіями та змінюють свою зовнішність у додатках.

«Як правило, такі діти більше турбуються, як вони виглядають у очах інших людей у соціальних мережах. Крім того, підлітки з BDD звертаються до соціальних мереж у пошуках «ідеальної картинки « або часто рівняються на своїх кумирів і намагаються з точністю повторювати їх зовнішність і категорично не приймають свою», – стверджує фахівець.


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Теги: селфі, лікар
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