Лікар із Волині попередив про небезпеку фільтрів для селфі

Ростислав Валіхновський розказав, чим небезпечні мобільні додатки, що змінюють зовнішність на фото.



Про це повідомляє



За словами Валіхновського, популярність Selfie-фільтрів може мати негативні психологічні ефекти. Нове явище «Snapchat dysmorphia» («Дисморфія Снепчат») – з’явилося у той самий момент, коли пацієнти почали шукати хірургічного втручання, яке б допомагало їм виглядати як фільтровані версії їх самих.



Дисморфічний розлад тіла (BDD - Body dysmorphic disorder) - це психічний розлад здоров’я людини, яка зациклена на незначних або неіснуючих недоліках своєї зовнішності.



«Такі люди часто повторюють одні й ті самі пластичні операції або піддаються багаторазовим ін'єкціям краси, щоб досягти досконального результату, але зазвичай не можуть вдовольнитися та прибігають до нових змін знов і знов», – пояснив лікар.



Незважаючи на те, що причини BDD на даний момент незрозумілі, дослідники вважають, що в роботі є кілька факторів, включаючи генетику та нейробіологічні проблеми, такі як неправильна обробка нейротрансміттерів серотоніну (також відомого, як гормон щастя).



«Я хочу підкреслити той факт, що змога змінити і вдосконалити свою зовнішність у таких додатках як Snapchat та Facetune може спричинити стурбованість власною самооцінкою, змусити відчувати себе недостатньо привабливим у реальному житті і навіть діяти як тригер на людину, що внаслідок приводить до дисморфічного розладу», – переконує Валіхновський.



Він додав, що це може бути особливо шкідливим для дітей-підлітків, які все частіше маніпулюють своїми фотографіями та змінюють свою зовнішність у додатках.



«Як правило, такі діти більше турбуються, як вони виглядають у очах інших людей у соціальних мережах. Крім того, підлітки з BDD звертаються до соціальних мереж у пошуках «ідеальної картинки « або часто рівняються на своїх кумирів і намагаються з точністю повторювати їх зовнішність і категорично не приймають свою», – стверджує фахівець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий хірург з Волинірозказав, чим небезпечні мобільні додатки, що змінюють зовнішність на фото.Про це повідомляє Перший За словами Валіхновського, популярність Selfie-фільтрів може мати негативні психологічні ефекти. Нове явище «Snapchat dysmorphia» («Дисморфія Снепчат») – з’явилося у той самий момент, коли пацієнти почали шукати хірургічного втручання, яке б допомагало їм виглядати як фільтровані версії їх самих.Дисморфічний розлад тіла (BDD - Body dysmorphic disorder) - це психічний розлад здоров’я людини, яка зациклена на незначних або неіснуючих недоліках своєї зовнішності.«Такі люди часто повторюють одні й ті самі пластичні операції або піддаються багаторазовим ін'єкціям краси, щоб досягти досконального результату, але зазвичай не можуть вдовольнитися та прибігають до нових змін знов і знов», – пояснив лікар.Незважаючи на те, що причини BDD на даний момент незрозумілі, дослідники вважають, що в роботі є кілька факторів, включаючи генетику та нейробіологічні проблеми, такі як неправильна обробка нейротрансміттерів серотоніну (також відомого, як гормон щастя).«Я хочу підкреслити той факт, що змога змінити і вдосконалити свою зовнішність у таких додатках як Snapchat та Facetune може спричинити стурбованість власною самооцінкою, змусити відчувати себе недостатньо привабливим у реальному житті і навіть діяти як тригер на людину, що внаслідок приводить до дисморфічного розладу», – переконує Валіхновський.Він додав, що це може бути особливо шкідливим для дітей-підлітків, які все частіше маніпулюють своїми фотографіями та змінюють свою зовнішність у додатках.«Як правило, такі діти більше турбуються, як вони виглядають у очах інших людей у соціальних мережах. Крім того, підлітки з BDD звертаються до соціальних мереж у пошуках «ідеальної картинки « або часто рівняються на своїх кумирів і намагаються з точністю повторювати їх зовнішність і категорично не приймають свою», – стверджує фахівець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію