Колеса на ходу губляться, - водії про волинську дорогу. ВІДЕО

жахливий стан дороги між селом Седлище і Каменем-Каширським на Волині.



Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



«Гублять колеса на ходу», - говорять про дорогу від села Седлище Любешівського району до Каменя-Каширського водії і місцеві мешканці.



Вони розповіли, що автошлях вкритий ямами, якими важко їздити.



Подробиці – у відео.







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