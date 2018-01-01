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Колеса на ходу губляться, - водії про волинську дорогу. ВІДЕО

Колеса на ходу губляться, - водії про волинську дорогу. ВІДЕО
Водії та місцеві мешканці нарікають на жахливий стан дороги між селом Седлище і Каменем-Каширським на Волині.

Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

«Гублять колеса на ходу», - говорять про дорогу від села Седлище Любешівського району до Каменя-Каширського водії і місцеві мешканці.

Вони розповіли, що автошлях вкритий ямами, якими важко їздити.

Подробиці – у відео.



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Теги: дороги, Волинь
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