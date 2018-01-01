Колеса на ходу губляться, - водії про волинську дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:02
Водії та місцеві мешканці нарікають на жахливий стан дороги між селом Седлище і Каменем-Каширським на Волині.
Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
«Гублять колеса на ходу», - говорять про дорогу від села Седлище Любешівського району до Каменя-Каширського водії і місцеві мешканці.
Вони розповіли, що автошлях вкритий ямами, якими важко їздити.
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
«Гублять колеса на ходу», - говорять про дорогу від села Седлище Любешівського району до Каменя-Каширського водії і місцеві мешканці.
Вони розповіли, що автошлях вкритий ямами, якими важко їздити.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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