вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Археологи розкопали древні укріплення княжої столиці на Волині

Археологи розкопали древні укріплення княжої столиці на Волині
На пам’ятці «Городище-Вали» у Володимирі-Волинському тривають археологічні дослідження оборонного валу. Дослідники прагнуть зробити зріз валів, щоб дізнатися більше про їхнє створення та історію.

Розкопки розпочали біля місця, де згідно проекту, має розміщуватися в’їздна брама, - пише Буг.

Вартість археологічних досліджень – майже 120 тисяч гривень. Відповідний договір 2 листопада уклала адміністрація Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» з державним підприємством «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України». Дослідження планують виконати до 31-го грудня.



Зокрема 100 тисяч гривень на ці роботи виділили з обласного бюджету на виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, а ще 20 тисяч становили кошти зі спеціального фонду адміністрації Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».

Нагадаємо, сам проект реставрації замкових валів коштує 400 тисяч гривень. Відповідний договір уклали з ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни замість грибів у лісі знайшли снаряди і гранати
Сьогодні, 06:51
Археологи розкопали древні укріплення княжої столиці на Волині
Сьогодні, 05:45
Поїхав на війну у касці з Майдану, - сестра загиблого волинянина
Сьогодні, 04:42
Відрізав хвоста: чоловіку дали 6 років тюрми за знущання над котом
Сьогодні, 04:02
Щеплення «розбудило» рак у 2-річного малюка. ФОТО
Сьогодні, 02:48
Схожі новини
Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО
12 листопад, 08:23
Втрачений костел у Володимирці на фото 1920-х років Втрачений костел у Володимирці на фото 1920-х років
06 листопад, 17:17
Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року Один із найстаріших храмів Волині на фото 1928 року
06 листопад, 10:10
Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО
29 жовтень, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни замість грибів у лісі знайшли снаряди і гранати
Сьогодні, 06:51
 0
Археологи розкопали древні укріплення княжої столиці на Волині
Сьогодні, 05:45
 0
Поїхав на війну у касці з Майдану, - сестра загиблого волинянина
Сьогодні, 04:42
 0
Відрізав хвоста: чоловіку дали 6 років тюрми за знущання над котом
Сьогодні, 04:02
 0
Щеплення «розбудило» рак у 2-річного малюка. ФОТО
Сьогодні, 02:48
 0
Медіа
відео
1/8