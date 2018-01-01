Археологи розкопали древні укріплення княжої столиці на Волині
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На пам’ятці «Городище-Вали» у Володимирі-Волинському тривають археологічні дослідження оборонного валу. Дослідники прагнуть зробити зріз валів, щоб дізнатися більше про їхнє створення та історію.
Розкопки розпочали біля місця, де згідно проекту, має розміщуватися в’їздна брама, - пише Буг.
Вартість археологічних досліджень – майже 120 тисяч гривень. Відповідний договір 2 листопада уклала адміністрація Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» з державним підприємством «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України». Дослідження планують виконати до 31-го грудня.
Зокрема 100 тисяч гривень на ці роботи виділили з обласного бюджету на виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, а ще 20 тисяч становили кошти зі спеціального фонду адміністрації Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».
Нагадаємо, сам проект реставрації замкових валів коштує 400 тисяч гривень. Відповідний договір уклали з ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація».
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Розкопки розпочали біля місця, де згідно проекту, має розміщуватися в’їздна брама, - пише Буг.
Вартість археологічних досліджень – майже 120 тисяч гривень. Відповідний договір 2 листопада уклала адміністрація Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» з державним підприємством «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України». Дослідження планують виконати до 31-го грудня.
Зокрема 100 тисяч гривень на ці роботи виділили з обласного бюджету на виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, а ще 20 тисяч становили кошти зі спеціального фонду адміністрації Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».
Нагадаємо, сам проект реставрації замкових валів коштує 400 тисяч гривень. Відповідний договір уклали з ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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