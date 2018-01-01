Волинські та білоруські діти прибирали береги річки в лісі. ФОТО
Сьогодні, 01:55
Учні Підкормільської гімназії, підопічні ДП «Любешівське ЛМГ», та школярі Бобриківської школи з Білорусі зустрілись з єдиною метою – зробити все від них залежне, щоб зберегти малі річки басейну Прип’яті.
«Разом до спільної мети» – саме під таким девізом відбулася зустріч школярів України та Білорусі в рамкам міжнародного проекту «Транскордонні водні інспектори», - повідомила прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Спільними зусиллями дітей та лісівників було проведення очищення берегів річки Бистриця, яка протікає посеред лісу, в урочищі Гірки, що є територією НП «Припять-Стохід» та ДП «Любешівське ЛМГ».
Тепла атмосфера, щирі посмішки, подарунки і бажання зустрітись знову – емоції, які переповнювали кожного. Тож завершилася акція домовленістю зустрітися знову – уже на білоруській території.
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«Разом до спільної мети» – саме під таким девізом відбулася зустріч школярів України та Білорусі в рамкам міжнародного проекту «Транскордонні водні інспектори», - повідомила прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Спільними зусиллями дітей та лісівників було проведення очищення берегів річки Бистриця, яка протікає посеред лісу, в урочищі Гірки, що є територією НП «Припять-Стохід» та ДП «Любешівське ЛМГ».
Тепла атмосфера, щирі посмішки, подарунки і бажання зустрітись знову – емоції, які переповнювали кожного. Тож завершилася акція домовленістю зустрітися знову – уже на білоруській території.
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