Щеплення «розбудило» рак у 2-річного малюка. ФОТО

Даниїла Черетка з селища Оржів Рівненського району кілька місяців тому діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Дитину прооперували в Києві, тривалий час лікували у Варшаві.



Втім, закордонна терапія не дала результатів. Хвороба продовжує прогресувати. До того ж, з’ясувалося, що у малечі не просто рак, а одна із його найагресивніших форм – гліобластома, - пише Марія Мартинюк на шпальтах



Мама Даниїла Оксана Черетко розповідає, кілька місяців тому в сина несподівано почалася діарея та рвота. Спершу подумали, що дитина отруїлася. Проте коли через кілька годин хлопчика стіло судомити і він втратив свідомість, батьки злякалися не на жарт.



«Чоловік викликав «швидку», а я тим намагалася привести сина до тями. Розтираю вушка, б’ю по сідничках, обливаю холодною водою – а він не реагує… На щастя, медики приїхали швидко. Зробили Даниїлку укол, проте результату не було, вкололи ще один – теж не допоміг. До свідомості малюк прийшов лише після третього уколу, зробленого у «швидкій», – пригадує той злощасний день жінка.







Усі аналізи, які взяли у Дані в лікарні, були в нормі. А от МРТ показало, що в мозку хлопчика є пухлина. Цепідтвердили й у столичному інституті нейрохірургії. Виявляється, утворення – вроджене і «спало» на І-ІІ стадії, аж поки хлопчику не зробили щеплення. Попри те, що вакцина була якісною, завдяки їй хвороба стала прогресувати шаленим и темпами. На момент діагностики утворення сягало ІV ступеня.



«Сина прооперували в київському інститут нейрохірургії. Оскільки пухлина знаходиться біля стовбура головного мозку, повністю її видалити не вдалося. Перший блок хіміотерапії пройшли у Рівному. Однак коли повторне обстеження показало, що залишки пухлини продовжують рости, вирішили продовжити лікування за кордоном. У Варшаві й з’ясувалося, що у сина не просто рак, а найагресивніша його форма гліобластома», – каже Оксана.



На жаль, 4-місячна терапія у Польщі не дала результатів. Пухлина продовжувала рости, пішли метастази у ліву півкулю головного мозку та верхню частину хребта. Лікарі розводили руками: хіміотерапія у цьому випадку не ефективна…



«Останньою рятівною соломинкою є експериментальне лікування, яке передбачає високодозовану хімію та радіотерапію. Остання процедура є небезпечною для Даниїлка, адже її можна застосовувати з трьох років. Але ми не маємо часу чекати. Нас погодилася прийняти одна з приватних клінік у Німеччині. Попри те, що терапія триватиме близько чотирьох років, віримо, що дитина одужає. Про це не перестаємо просити у Бога», - плаче згорьована мама.



Реквізити для допомоги Даниїлу Черетку:



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Черетко Оксана Миколаївна (мама),

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Черетко Микола Анатолійович (тато)

5168 7573 5338 1249 (Приватбанк)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2-річногоз селища Оржів Рівненського району кілька місяців тому діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Дитину прооперували в Києві, тривалий час лікували у Варшаві.Втім, закордонна терапія не дала результатів. Хвороба продовжує прогресувати. До того ж, з’ясувалося, що у малечі не просто рак, а одна із його найагресивніших форм – гліобластома, - пише Марія Мартинюк на шпальтах Вісник і К Мама Даниїларозповідає, кілька місяців тому в сина несподівано почалася діарея та рвота. Спершу подумали, що дитина отруїлася. Проте коли через кілька годин хлопчика стіло судомити і він втратив свідомість, батьки злякалися не на жарт.«Чоловік викликав «швидку», а я тим намагалася привести сина до тями. Розтираю вушка, б’ю по сідничках, обливаю холодною водою – а він не реагує… На щастя, медики приїхали швидко. Зробили Даниїлку укол, проте результату не було, вкололи ще один – теж не допоміг. До свідомості малюк прийшов лише після третього уколу, зробленого у «швидкій», – пригадує той злощасний день жінка.Усі аналізи, які взяли у Дані в лікарні, були в нормі. А от МРТ показало, що в мозку хлопчика є пухлина. Цепідтвердили й у столичному інституті нейрохірургії. Виявляється, утворення – вроджене і «спало» на І-ІІ стадії, аж поки хлопчику не зробили щеплення. Попри те, що вакцина була якісною, завдяки їй хвороба стала прогресувати шаленим и темпами. На момент діагностики утворення сягало ІV ступеня.«Сина прооперували в київському інститут нейрохірургії. Оскільки пухлина знаходиться біля стовбура головного мозку, повністю її видалити не вдалося. Перший блок хіміотерапії пройшли у Рівному. Однак коли повторне обстеження показало, що залишки пухлини продовжують рости, вирішили продовжити лікування за кордоном. У Варшаві й з’ясувалося, що у сина не просто рак, а найагресивніша його форма гліобластома», – каже Оксана.На жаль, 4-місячна терапія у Польщі не дала результатів. Пухлина продовжувала рости, пішли метастази у ліву півкулю головного мозку та верхню частину хребта. Лікарі розводили руками: хіміотерапія у цьому випадку не ефективна…«Останньою рятівною соломинкою є експериментальне лікування, яке передбачає високодозовану хімію та радіотерапію. Остання процедура є небезпечною для Даниїлка, адже її можна застосовувати з трьох років. Але ми не маємо часу чекати. Нас погодилася прийняти одна з приватних клінік у Німеччині. Попри те, що терапія триватиме близько чотирьох років, віримо, що дитина одужає. Про це не перестаємо просити у Бога», - плаче згорьована мама.4149 4978 6326 7599 (Приватбанк)Черетко Оксана Миколаївна (мама),телефон: +380680225094, Viber: +48575276371PayPal: Mail: [email protected] Черетко Микола Анатолійович (тато)5168 7573 5338 1249 (Приватбанк)

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