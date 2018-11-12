Відрізав хвоста: чоловіку дали 6 років тюрми за знущання над котом





Про це інформують



У листопаді минулого року чоловік, перебуваючи в своєму будинку заподіяв тілесних ушкоджень чужому котові: поранив в область крупа, відрізав більшу частину хвоста, вухо.



Чоловіка засудили за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною).



Вирок суду поки не набув законної сили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтавській області суд визнав чоловіка винним і засудив до шести років в’язниці за умисне нанесення каліцтв чужому коту.Про це інформують Факти ICTV У листопаді минулого року чоловік, перебуваючи в своєму будинку заподіяв тілесних ушкоджень чужому котові: поранив в область крупа, відрізав більшу частину хвоста, вухо.Чоловіка засудили за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною).Вирок суду поки не набув законної сили.

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