Відрізав хвоста: чоловіку дали 6 років тюрми за знущання над котом
Сьогодні, 04:02
У Полтавській області суд визнав чоловіка винним і засудив до шести років в’язниці за умисне нанесення каліцтв чужому коту.
Про це інформують Факти ICTV.
У листопаді минулого року чоловік, перебуваючи в своєму будинку заподіяв тілесних ушкоджень чужому котові: поранив в область крупа, відрізав більшу частину хвоста, вухо.
Чоловіка засудили за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною).
Вирок суду поки не набув законної сили.
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Про це інформують Факти ICTV.
У листопаді минулого року чоловік, перебуваючи в своєму будинку заподіяв тілесних ушкоджень чужому котові: поранив в область крупа, відрізав більшу частину хвоста, вухо.
Чоловіка засудили за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною).
Вирок суду поки не набув законної сили.
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