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Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО

Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО
У Києві автобус влетів у легковик та «вм'яв» його у стовп.

ДТП трапилася 12 листопада, повідомляє спільнота "Київ Оперативний" у Facebook, – передає ТСН.

Аварія сталася близько 22:00 на проспекті Перемоги між станціями метро "Святошино" та "Нивки". Автобус в'їхав у задню частину Lexus та "вм'яв" легковик у стовп. Потім в автобус врізалися ще дві машини.

За інформацією спільноти Dtp.kiev.ua, водія Lexus визволяли рятувальники. Чоловіка у важкому стані доправили до 17-ї лікарні.

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Теги: аварія, ДТП, Київ
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