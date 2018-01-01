Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 08:31
У Києві автобус влетів у легковик та «вм'яв» його у стовп.
ДТП трапилася 12 листопада, повідомляє спільнота "Київ Оперативний" у Facebook, – передає ТСН.
Аварія сталася близько 22:00 на проспекті Перемоги між станціями метро "Святошино" та "Нивки". Автобус в'їхав у задню частину Lexus та "вм'яв" легковик у стовп. Потім в автобус врізалися ще дві машини.
За інформацією спільноти Dtp.kiev.ua, водія Lexus визволяли рятувальники. Чоловіка у важкому стані доправили до 17-ї лікарні.
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ДТП трапилася 12 листопада, повідомляє спільнота "Київ Оперативний" у Facebook, – передає ТСН.
Аварія сталася близько 22:00 на проспекті Перемоги між станціями метро "Святошино" та "Нивки". Автобус в'їхав у задню частину Lexus та "вм'яв" легковик у стовп. Потім в автобус врізалися ще дві машини.
За інформацією спільноти Dtp.kiev.ua, водія Lexus визволяли рятувальники. Чоловіка у важкому стані доправили до 17-ї лікарні.
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