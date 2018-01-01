У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00

Республіка Польща: “Устилуг” – 100, “Угринів” –50, “Рава-Руська” –100

“Грушів” –70, “Смільниця” – 50, “Шегині” – 160, “Краковець” – 150" - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 13 листопада стоять 680 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00Республіка Польща: “Устилуг” – 100, “Угринів” –50, “Рава-Руська” –100“Грушів” –70, “Смільниця” – 50, “Шегині” – 160, “Краковець” – 150" - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію