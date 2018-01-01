У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок
Сьогодні, 09:21
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 13 листопада стоять 680 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” – 100, “Угринів” –50, “Рава-Руська” –100
“Грушів” –70, “Смільниця” – 50, “Шегині” – 160, “Краковець” – 150" - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” – 100, “Угринів” –50, “Рава-Руська” –100
“Грушів” –70, “Смільниця” – 50, “Шегині” – 160, “Краковець” – 150" - йдеться у повідомлені.
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