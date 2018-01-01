У Чехії бус з українцями потрапив в аварію: 4 загиблих





Про це повідомляє



В районі чеського містечка Тришинець, Чеська республіка, мікроавтобус “Мерседес”, в якому знаходилися п’ятеро закарпатців зіткнувся з вели ватажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо закарпатців загинуло, одна жінка у важкому стані знаходиться в лікарні.



Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля міста Тришинець у Чехії мікроавтобус з 5 українцями потрапив у аварію: четверо загинуло, одна жінка у важкому стані перебуває в лікарні.Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення місцевого видання Blesk.В районі чеського містечка Тришинець, Чеська республіка, мікроавтобус “Мерседес”, в якому знаходилися п’ятеро закарпатців зіткнувся з вели ватажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо закарпатців загинуло, одна жінка у важкому стані знаходиться в лікарні.Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

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