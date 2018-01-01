вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чехії бус з українцями потрапив в аварію: 4 загиблих

У Чехії бус з українцями потрапив в аварію: 4 загиблих
Біля міста Тришинець у Чехії мікроавтобус з 5 українцями потрапив у аварію: четверо загинуло, одна жінка у важкому стані перебуває в лікарні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення місцевого видання Blesk.

В районі чеського містечка Тришинець, Чеська республіка, мікроавтобус “Мерседес”, в якому знаходилися п’ятеро закарпатців зіткнувся з вели ватажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо закарпатців загинуло, одна жінка у важкому стані знаходиться в лікарні.

Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чехія, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф
Сьогодні, 09:56
Волонтери збирають допомогу на передову: список необхідних речей
Сьогодні, 09:48
У Чехії бус з українцями потрапив в аварію: 4 загиблих
Сьогодні, 09:29
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок
Сьогодні, 09:21
Програму співфінансування купівлі житла для учасників війни не згортатимуть
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
У Чехії автобус з українцями потрапив у автопригоду: 8 постраждалих У Чехії автобус з українцями потрапив у автопригоду: 8 постраждалих
18 квітень, 12:12
Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 08:31
Під Чорнобилем автомобіль на смерть збив лося. ФОТО Під Чорнобилем автомобіль на смерть збив лося. ФОТО
12 листопад, 13:30
Аварія на Волині: Mercedes врізався у бетонний паркан Аварія на Волині: Mercedes врізався у бетонний паркан
12 листопад, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Іпотечне кредитування: як волинянам отримати власну квартиру за ціною оренди
Сьогодні, 10:00
 0
Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф
Сьогодні, 09:56
 0
Волонтери збирають допомогу на передову: список необхідних речей
Сьогодні, 09:48
 0
У Чехії бус з українцями потрапив в аварію: 4 загиблих
Сьогодні, 09:29
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось майже 700 автівок
Сьогодні, 09:21
 0
Медіа
відео
1/8