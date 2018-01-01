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Кайя, Манасія та Ясемін: ТОП найдивніших імен року для дітей на Волині

Кайя, Манасія та Ясемін: ТОП найдивніших імен року для дітей на Волині
Розповіли, які рідковживані імена давали волиняни своїм чадам цьогоріч.

Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.

Найдивніші імена, якими мешканці краю нарікали дівчаток: Аліса, Аміна, Богуслава, Естер, Кайя, Лана, Маріамна, Мілена, Моніка, Суламіта, Сумайя, Таяна, Таміра, Юліана, Ясемін.

Серед рідковживаних чоловічих опинилися: Авінадав, Амір, Архип, Влас, Даріяр, Демир, Даніель, Клим, Мартін, Мефодій, Манасія, Мілан-Марк, Натаніель, Олівер, Прохор, Терентій і Юнатан.

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Теги: імена, діти
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