Кайя, Манасія та Ясемін: ТОП найдивніших імен року для дітей на Волині
Сьогодні, 10:10
Розповіли, які рідковживані імена давали волиняни своїм чадам цьогоріч.
Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.
Найдивніші імена, якими мешканці краю нарікали дівчаток: Аліса, Аміна, Богуслава, Естер, Кайя, Лана, Маріамна, Мілена, Моніка, Суламіта, Сумайя, Таяна, Таміра, Юліана, Ясемін.
Серед рідковживаних чоловічих опинилися: Авінадав, Амір, Архип, Влас, Даріяр, Демир, Даніель, Клим, Мартін, Мефодій, Манасія, Мілан-Марк, Натаніель, Олівер, Прохор, Терентій і Юнатан.
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Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.
Найдивніші імена, якими мешканці краю нарікали дівчаток: Аліса, Аміна, Богуслава, Естер, Кайя, Лана, Маріамна, Мілена, Моніка, Суламіта, Сумайя, Таяна, Таміра, Юліана, Ясемін.
Серед рідковживаних чоловічих опинилися: Авінадав, Амір, Архип, Влас, Даріяр, Демир, Даніель, Клим, Мартін, Мефодій, Манасія, Мілан-Марк, Натаніель, Олівер, Прохор, Терентій і Юнатан.
Передрук заборонений.
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