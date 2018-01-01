Волонтери збирають допомогу на передову: список необхідних речей





Про це пише газета



Вкрай необхідними у зоні бойових дій є бензопили; запчастини до автомобілів ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ, УРАЛ; сокири; сітки маскувальні та кікімори; рукавиці теплі робочі; чоботи; масла, свічки до бензопил і генераторів; ланцюги до бензопил; мішки; піна монтажна; диски для болгарки (125 мм); цвяхи (80, 100, 120); плівка товста; пральний порошок та засоби гігієни; туалетний папір; домашня консервація; кава розчинна і заварна.



Волонтери просять фермерів, керівників усіх агроформувань допомогти каністрами ємністю 10, 20 літрів. Передадуть у добрі руки і квадрокоптера, який літає на відстань 2 – 3 км.



Збір допомоги в магазині «Міраж» у Горохові по вулиці Луцькій (через дорогу від автостанції). Виїзд 24 листопада від Свято-Вознесенського храму міста Горохова о 9 годині.



Контакти: 0969982583 – Віталій; 0966399662 – Ярослав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові волонтери збирають на лінію фронту допомогу. Тому запланували до них чергову поїздку.Про це пише газета Волинь-нова Вкрай необхідними у зоні бойових дій є бензопили; запчастини до автомобілів ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ, УРАЛ; сокири; сітки маскувальні та кікімори; рукавиці теплі робочі; чоботи; масла, свічки до бензопил і генераторів; ланцюги до бензопил; мішки; піна монтажна; диски для болгарки (125 мм); цвяхи (80, 100, 120); плівка товста; пральний порошок та засоби гігієни; туалетний папір; домашня консервація; кава розчинна і заварна.Волонтери просять фермерів, керівників усіх агроформувань допомогти каністрами ємністю 10, 20 літрів. Передадуть у добрі руки і квадрокоптера, який літає на відстань 2 – 3 км.Збір допомоги в магазині «Міраж» у Горохові по вулиці Луцькій (через дорогу від автостанції). Виїзд 24 листопада від Свято-Вознесенського храму міста Горохова о 9 годині.

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