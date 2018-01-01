Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф
Сьогодні, 09:56
Фотограф Віктор Чухрай розкритикував осучаснення будинків у Луцьку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Продовження, хто нищить наше місто, або Луцькі ідіоти. Вулиця Шопена, забудова на Таборищі, міжвоєнний період, польський конструктивізм.(поблизу Палацу учнівської молоді).
Чергова "заліпуха", приліплення до фасаду стоматологічного кабінету у сучасному "Хохло стилі". Що, такі речі управління архітектури не погоджує? Не вірю!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку
«Скоро від нашого Луцька буде таке глупе село з різними хлівцями з мармуру і пінопласту!» – пише Віктор Чухрай.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Продовження, хто нищить наше місто, або Луцькі ідіоти. Вулиця Шопена, забудова на Таборищі, міжвоєнний період, польський конструктивізм.(поблизу Палацу учнівської молоді).
Чергова "заліпуха", приліплення до фасаду стоматологічного кабінету у сучасному "Хохло стилі". Що, такі речі управління архітектури не погоджує? Не вірю!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Хто нищить наше місто?» – лучанин обурений утепленням історичного будинку
«Скоро від нашого Луцька буде таке глупе село з різними хлівцями з мармуру і пінопласту!» – пише Віктор Чухрай.
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