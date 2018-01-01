Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф

Фотографрозкритикував осучаснення будинків у Луцьку.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Продовження, хто нищить наше місто, або Луцькі ідіоти. Вулиця Шопена, забудова на Таборищі, міжвоєнний період, польський конструктивізм.(поблизу Палацу учнівської молоді).Чергова "заліпуха", приліплення до фасаду стоматологічного кабінету у сучасному "Хохло стилі". Що, такі речі управління архітектури не погоджує? Не вірю!» – йдеться у дописі.«Скоро від нашого Луцька буде таке глупе село з різними хлівцями з мармуру і пінопласту!» – пише Віктор Чухрай.