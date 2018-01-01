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Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф

Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф
Фотограф Віктор Чухрай розкритикував осучаснення будинків у Луцьку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Продовження, хто нищить наше місто, або Луцькі ідіоти. Вулиця Шопена, забудова на Таборищі, міжвоєнний період, польський конструктивізм.(поблизу Палацу учнівської молоді).

Чергова "заліпуха", приліплення до фасаду стоматологічного кабінету у сучасному "Хохло стилі". Що, такі речі управління архітектури не погоджує? Не вірю!» – йдеться у дописі.

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«Скоро від нашого Луцька буде таке глупе село з різними хлівцями з мармуру і пінопласту!» – пише Віктор Чухрай.
Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф
Скоро Луцьк стане глупим селом з хлівцями з мармуру та пінопласту, – фотограф

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Теги: Луцьк, будинок, проблема, історія
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