Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО





Про це повідомили на сайті



Так, зранку 13 листопада, на пункт пропуску прибув транспортний засіб Ford литовської реєстрації.



За кермом іномарки знаходився 46-річний мешканець Волині.



Під час оформлення автомобіля у прикордонників виникли підозри щодо прихованого переміщення через державний кордон контрабандних товарів зазначеним авто.



У ході ініційованої поглибленої перевірки авто, спільна оглядова група у складі прикордонників та працівників митної служби виявила у газовому балоні 6,6 кілограмів необробленого «сонячного» каміння.



Знайдений бурштин та автомобіль 1998 року випуску вилучені встановленим порядком співробітниками ДФС. Наразі триває оцінка знайденої контрабанди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Угринів» затримали автівку, в якій було 6,6 кг бурштину.Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби Так, зранку 13 листопада, на пункт пропуску прибув транспортний засіб Ford литовської реєстрації.За кермом іномарки знаходився 46-річний мешканець Волині.Під час оформлення автомобіля у прикордонників виникли підозри щодо прихованого переміщення через державний кордон контрабандних товарів зазначеним авто.У ході ініційованої поглибленої перевірки авто, спільна оглядова група у складі прикордонників та працівників митної служби виявила у газовому балоні 6,6 кілограмів необробленого «сонячного» каміння.Знайдений бурштин та автомобіль 1998 року випуску вилучені встановленим порядком співробітниками ДФС. Наразі триває оцінка знайденої контрабанди.

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