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Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО

Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
На пункті пропуску «Угринів» затримали автівку, в якій було 6,6 кг бурштину.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

Так, зранку 13 листопада, на пункт пропуску прибув транспортний засіб Ford литовської реєстрації.

За кермом іномарки знаходився 46-річний мешканець Волині.

Під час оформлення автомобіля у прикордонників виникли підозри щодо прихованого переміщення через державний кордон контрабандних товарів зазначеним авто.

У ході ініційованої поглибленої перевірки авто, спільна оглядова група у складі прикордонників та працівників митної служби виявила у газовому балоні 6,6 кілограмів необробленого «сонячного» каміння.

Знайдений бурштин та автомобіль 1998 року випуску вилучені встановленим порядком співробітниками ДФС. Наразі триває оцінка знайденої контрабанди.

Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО
Волинянин хотів провезти через кордон майже 7 кілограмів бурштину у газовому балоні. ФОТО



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Теги: бурштин, Волинь, Угринів, волинянин, контрабанда
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