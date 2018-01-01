Не витримала болю: на Київщині онкохвора вчинила самогубство. ВІДЕО





Рідні кажуть, що знеболювальні вже перестали діяти, - йдеться в сюжеті



Тіло загиблої жінки знайшли в колодязі зранку.



"Я за нею доглядала, ночами не спала, заснула, не помітила, як вийшла з хати", - каже вона. Останнім часом її мама почувалася дуже зле, напередодні ввечері жінці вкололи знеболювальне. "Сили не вистачило терпіти біль, і таке з собою зробила", - констатують рідні.



На місце трагедії викликали рятувальників, тіло загиблої витягли мотузками. Те, що жінка не витримала болю і наклала на себе руки, у родичів сумніву немає.



"Це її рішення", - кажуть вони. Онкологію в Людмили виявили п’ять років тому, зробили операцію, було полегшення, але з цієї весни – рецидив. Його жінка переносила вкрай важко. Людмила все життя працювала медсестрою, три тижні тому їй зробили рентген, лікарі прогнозували максимум місяць життя. Думки піти з життя через жахливий біль, зізнаються сусіди, лунали від хворої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Згурівці на Київщині жінка вчинила самогубство через онкологію, що загострилась останні півроку.Рідні кажуть, що знеболювальні вже перестали діяти, - йдеться в сюжеті ТСН Тіло загиблої жінки знайшли в колодязі зранку."Я за нею доглядала, ночами не спала, заснула, не помітила, як вийшла з хати", - каже вона. Останнім часом її мама почувалася дуже зле, напередодні ввечері жінці вкололи знеболювальне. "Сили не вистачило терпіти біль, і таке з собою зробила", - констатують рідні.На місце трагедії викликали рятувальників, тіло загиблої витягли мотузками. Те, що жінка не витримала болю і наклала на себе руки, у родичів сумніву немає."Це її рішення", - кажуть вони. Онкологію в Людмили виявили п’ять років тому, зробили операцію, було полегшення, але з цієї весни – рецидив. Його жінка переносила вкрай важко. Людмила все життя працювала медсестрою, три тижні тому їй зробили рентген, лікарі прогнозували максимум місяць життя. Думки піти з життя через жахливий біль, зізнаються сусіди, лунали від хворої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію