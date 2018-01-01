Не витримала болю: на Київщині онкохвора вчинила самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
У Згурівці на Київщині жінка вчинила самогубство через онкологію, що загострилась останні півроку.
Рідні кажуть, що знеболювальні вже перестали діяти, - йдеться в сюжеті ТСН.
Тіло загиблої жінки знайшли в колодязі зранку.
"Я за нею доглядала, ночами не спала, заснула, не помітила, як вийшла з хати", - каже вона. Останнім часом її мама почувалася дуже зле, напередодні ввечері жінці вкололи знеболювальне. "Сили не вистачило терпіти біль, і таке з собою зробила", - констатують рідні.
На місце трагедії викликали рятувальників, тіло загиблої витягли мотузками. Те, що жінка не витримала болю і наклала на себе руки, у родичів сумніву немає.
"Це її рішення", - кажуть вони. Онкологію в Людмили виявили п’ять років тому, зробили операцію, було полегшення, але з цієї весни – рецидив. Його жінка переносила вкрай важко. Людмила все життя працювала медсестрою, три тижні тому їй зробили рентген, лікарі прогнозували максимум місяць життя. Думки піти з життя через жахливий біль, зізнаються сусіди, лунали від хворої.
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Рідні кажуть, що знеболювальні вже перестали діяти, - йдеться в сюжеті ТСН.
Тіло загиблої жінки знайшли в колодязі зранку.
"Я за нею доглядала, ночами не спала, заснула, не помітила, як вийшла з хати", - каже вона. Останнім часом її мама почувалася дуже зле, напередодні ввечері жінці вкололи знеболювальне. "Сили не вистачило терпіти біль, і таке з собою зробила", - констатують рідні.
На місце трагедії викликали рятувальників, тіло загиблої витягли мотузками. Те, що жінка не витримала болю і наклала на себе руки, у родичів сумніву немає.
"Це її рішення", - кажуть вони. Онкологію в Людмили виявили п’ять років тому, зробили операцію, було полегшення, але з цієї весни – рецидив. Його жінка переносила вкрай важко. Людмила все життя працювала медсестрою, три тижні тому їй зробили рентген, лікарі прогнозували максимум місяць життя. Думки піти з життя через жахливий біль, зізнаються сусіди, лунали від хворої.
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