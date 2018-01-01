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90 людей загинуло в аваріях на Волині цьогоріч

90 людей загинуло в аваріях на Волині цьогоріч
На Волині зменшилась кількість ДТП з потерпілими у порівняні з минулим роком.

Зокрема, за 10 місяців цього року поліцейські опрацювали 270 розшукових матеріалів ДТП, а також виявили 207 осіб, які залишали місце автопригоди.

Загальний відсоток розкриття – 76,67%, який є серед найвищих в Україні.

Якщо в 2017 році трапилось 2555 аварій, з яких 656 з потерпілими, то у 2018 році – 2202 аварії, з яких 594 з потерпілими.

По місту Луцьку цей показник становить: 1065 аварій, з яких 204 з потерпілими (2017 рік) і 893 аварії, з яких 194 з потерпілими (2018 рік).

На жаль, кількість загиблих цьогоріч на дорогах Волині вже склала 90 людей, з них 11 – у Луцьку.

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Теги: аварії, Волинь, статистика, смерть
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