90 людей загинуло в аваріях на Волині цьогоріч

На Волині зменшилась кількість ДТП з потерпілими у порівняні з минулим роком.Зокрема, за 10 місяців цього року поліцейські опрацювали 270 розшукових матеріалів ДТП, а також виявили 207 осіб, які залишали місце автопригоди.Загальний відсоток розкриття – 76,67%, який є серед найвищих в Україні.Якщо в 2017 році трапилось 2555 аварій, з яких 656 з потерпілими, то у 2018 році – 2202 аварії, з яких 594 з потерпілими.По місту Луцьку цей показник становить: 1065 аварій, з яких 204 з потерпілими (2017 рік) і 893 аварії, з яких 194 з потерпілими (2018 рік).На жаль, кількість загиблих цьогоріч на дорогах Волині вже склала 90 людей, з них 11 – у Луцьку.