90 людей загинуло в аваріях на Волині цьогоріч
Сьогодні, 11:08
На Волині зменшилась кількість ДТП з потерпілими у порівняні з минулим роком.
Зокрема, за 10 місяців цього року поліцейські опрацювали 270 розшукових матеріалів ДТП, а також виявили 207 осіб, які залишали місце автопригоди.
Загальний відсоток розкриття – 76,67%, який є серед найвищих в Україні.
Якщо в 2017 році трапилось 2555 аварій, з яких 656 з потерпілими, то у 2018 році – 2202 аварії, з яких 594 з потерпілими.
По місту Луцьку цей показник становить: 1065 аварій, з яких 204 з потерпілими (2017 рік) і 893 аварії, з яких 194 з потерпілими (2018 рік).
На жаль, кількість загиблих цьогоріч на дорогах Волині вже склала 90 людей, з них 11 – у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, за 10 місяців цього року поліцейські опрацювали 270 розшукових матеріалів ДТП, а також виявили 207 осіб, які залишали місце автопригоди.
Загальний відсоток розкриття – 76,67%, який є серед найвищих в Україні.
Якщо в 2017 році трапилось 2555 аварій, з яких 656 з потерпілими, то у 2018 році – 2202 аварії, з яких 594 з потерпілими.
По місту Луцьку цей показник становить: 1065 аварій, з яких 204 з потерпілими (2017 рік) і 893 аварії, з яких 194 з потерпілими (2018 рік).
На жаль, кількість загиблих цьогоріч на дорогах Волині вже склала 90 людей, з них 11 – у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські акробатки стали переможницями чемпіонату України
Сьогодні, 11:20
90 людей загинуло в аваріях на Волині цьогоріч
Сьогодні, 11:08
Як формують знижки на Чорну п'ятницю*
Сьогодні, 10:40
Медіа