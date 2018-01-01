Волинські митники знайшли контрабандні цигарки у вантажному потязі. ФОТО

На станції Лудин, що на Волині, митники виявили контрабанду цигарок.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Вантажний потяг із залізорудним концентратом слідував від українського постачальника в Республіку Польща за напрямком руху Володимир-Волинський – Хрубешов і проходив митний контроль на станції Лудин міжнародного залізничного пункту пропуску.Цигарки торгових марок Marvel та Compliment були упаковані у спеціально виготовлені дерев’яні короби, приховані на дні відкритого залізничного піввагону.Цигарки тимчасово вилучені на підставі ст.511 Митного Кодексу України до прийняття судом остаточного рішення про притягнення порушників до відповідальності.