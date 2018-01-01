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Волинські митники знайшли контрабандні цигарки у вантажному потязі. ФОТО

Волинські митники знайшли контрабандні цигарки у вантажному потязі. ФОТО
На станції Лудин, що на Волині, митники виявили контрабанду цигарок.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Вантажний потяг із залізорудним концентратом слідував від українського постачальника в Республіку Польща за напрямком руху Володимир-Волинський – Хрубешов і проходив митний контроль на станції Лудин міжнародного залізничного пункту пропуску.

Цигарки торгових марок Marvel та Compliment були упаковані у спеціально виготовлені дерев’яні короби, приховані на дні відкритого залізничного піввагону.

Цигарки тимчасово вилучені на підставі ст.511 Митного Кодексу України до прийняття судом остаточного рішення про притягнення порушників до відповідальності.

Волинські митники знайшли контрабандні цигарки у вантажному потязі. ФОТО

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Теги: контрабанда, цигарки
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