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У Луцьку згорів автомобіль: повідомили подробиці. ФОТО

У Луцьку згорів автомобіль: повідомили подробиці. ФОТО
У Луцьк на вулиці Федорова горів автомобіль Renault Megane.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, пожежа трапилася вночі 13 листопада.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 03:43.

Як повідомив у коментарі виданню начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров, ліквідували пожежу близько 04:15 ранку.

Відомо, що Renailt 2012 року випуску згоріло повністю. Частково пошкоджена Audi 2013 року випуску, яка стояла поруч.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною загорання є підпал.
У Луцьку згорів автомобіль: повідомили подробиці. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, автомобіль, вогонь, Федорова
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