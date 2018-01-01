У Луцьку згорів автомобіль: повідомили подробиці. ФОТО





Про це пише інтернет-видання



Нагадаємо, пожежа трапилася вночі 13 листопада.



Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 03:43.



Як повідомив у коментарі виданню начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров, ліквідували пожежу близько 04:15 ранку.



Відомо, що Renailt 2012 року випуску згоріло повністю. Частково пошкоджена Audi 2013 року випуску, яка стояла поруч.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.



За попередньою інформацією, ймовірною причиною загорання є підпал.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьк на вулиці Федорова горів автомобіль Renault Megane.Про це пише інтернет-видання Волинь24 Нагадаємо,Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 03:43.Як повідомив у коментарі виданню начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України у Волинській області, ліквідували пожежу близько 04:15 ранку.Відомо, що Renailt 2012 року випуску згоріло повністю. Частково пошкоджена Audi 2013 року випуску, яка стояла поруч.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.За попередньою інформацією, ймовірною причиною загорання є підпал.

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