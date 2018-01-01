Серцю не накажеш: скільки волинян розлучилися цьогоріч
Сьогодні, 11:38
Стало відомо, скільки пар волинян одружилися та розлучилися у 2018 році.
Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.
Протягом травня-жовтня цього року в області взяли шлюб 3820 закоханих пар.
Натомість органи державної реєстрації актів цивільного стану Волинської області здійснили 582 розірвання шлюбу.
Суди ж ухвалили рішення про розірвання шлюбу у 1011 випадках.
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Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.
Протягом травня-жовтня цього року в області взяли шлюб 3820 закоханих пар.
Натомість органи державної реєстрації актів цивільного стану Волинської області здійснили 582 розірвання шлюбу.
Суди ж ухвалили рішення про розірвання шлюбу у 1011 випадках.
Передрук заборонений.
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