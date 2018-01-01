Серцю не накажеш: скільки волинян розлучилися цьогоріч





Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.



Протягом травня-жовтня цього року в області взяли шлюб 3820 закоханих пар.



Натомість органи державної реєстрації актів цивільного стану Волинської області здійснили 582 розірвання шлюбу.



Суди ж ухвалили рішення про розірвання шлюбу у 1011 випадках.



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