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Серцю не накажеш: скільки волинян розлучилися цьогоріч

Серцю не накажеш: скільки волинян розлучилися цьогоріч
Стало відомо, скільки пар волинян одружилися та розлучилися у 2018 році.

Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.

Протягом травня-жовтня цього року в області взяли шлюб 3820 закоханих пар.

Натомість органи державної реєстрації актів цивільного стану Волинської області здійснили 582 розірвання шлюбу.

Суди ж ухвалили рішення про розірвання шлюбу у 1011 випадках.

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Теги: шлюб, Волинь
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