Поліція «накрила» банду, яка утримувала В рабстві майже сотню людей. ВІДЕО

Поліція затримала 13 членів злочинного угруповання, які тримали людей в рабстві.Про це повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв, - інформує Національна поліція України.За його словами, сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України, віком 38 років - організували в Одеській області сільгосппідприємство. Там кілька років безкоштовно працювало близько сотні людей. Їх обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники.Сергій Князєв зазначив, що псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях. Підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату у 450-500 гривень в день, житло та харчування.«Географія пошуку жертв – 22 області та місто Київ. За кожного доставленого "раба" вербувальники отримували по 500 гривень. На місці у потерпілих відбирали документи і телефони, змушували працювати у полі по 13 годин. Звісно, про оплату не йшлося. Непокірних били»,- сказав Голова Нацполіції.Поліцейські затримали зловмисників у той момент, коли вони саджали до мікроавтобусу нових жертв. Двох потерпілих доставили до лікарні Одеси, інші знаходяться в Києві, проходять медогляд.Наразі 13 членів злочинного угруповання затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.Слідчі дії тривають.