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Інтернет-шахраї «розвели» волинянку на шубу

Інтернет-шахраї «розвели» волинянку на шубу
У Володимирі-Волинському інтернет-шахраї видурили у жінки 2 тисячі гривень.

До поліції, 12 листопада о 20:51 надійшла заява від 20-річної місцевої жительки, котра ще у жовтні перерахувала аванс у сумі 2000 гривень за шубу, яку замовила з оголошення в інтернеті, - пише Володимир. медіа.

Проте терміни доставки посилки вже минули, а продавець не відповідав на телефонні дзвінки.

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Теги: шуба, гроші
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