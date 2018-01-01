Інтернет-шахраї «розвели» волинянку на шубу
Сьогодні, 12:00
У Володимирі-Волинському інтернет-шахраї видурили у жінки 2 тисячі гривень.
До поліції, 12 листопада о 20:51 надійшла заява від 20-річної місцевої жительки, котра ще у жовтні перерахувала аванс у сумі 2000 гривень за шубу, яку замовила з оголошення в інтернеті, - пише Володимир. медіа.
Проте терміни доставки посилки вже минули, а продавець не відповідав на телефонні дзвінки.
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До поліції, 12 листопада о 20:51 надійшла заява від 20-річної місцевої жительки, котра ще у жовтні перерахувала аванс у сумі 2000 гривень за шубу, яку замовила з оголошення в інтернеті, - пише Володимир. медіа.
Проте терміни доставки посилки вже минули, а продавець не відповідав на телефонні дзвінки.
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