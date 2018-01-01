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Чи одружуються волинянки з «зеками»

Чи одружуються волинянки з «зеками»
Повідомили, чи беруть шлюб мешканки Волині із засудженими.

Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.

Протягом травня-жовтня 2018 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану управління юстиції в області здійснили 7 реєстрацій шлюбів із засудженими чоловіками.

Варто додати, що у 2017 році зафіксували 8 випадків одруження із засудженими.

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Теги: шлюб, Волинь
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