Чи одружуються волинянки з «зеками»





Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.



Протягом травня-жовтня 2018 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану управління юстиції в області здійснили 7 реєстрацій шлюбів із засудженими чоловіками.



Варто додати, що у 2017 році зафіксували 8 випадків одруження із засудженими.



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