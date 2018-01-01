Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 листопада





Володимир-Волинський район



1. 10:00-13:00

Магазин”Берізка”, „Дизель сервіс” м.Вол.-Вол.: вул.Зимнівська, Братковського, І.Сірка, Тиха, Гулевичівни, Рокицького, Лабораторна, Стравінського, Прокопова



2. 13:00-17:00

с.Острівок: вул. Шкільна, Миру



Горохівський район



1. 09:00-17:00

СФГ Зоря Тракторна бригада с. Верхостав

1. 09:00-17:00

Горохівський районний відділ освіти Кухня,

Горохівський районний відділ освіти Школа,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,

Вільхівська сільська рада Клуб,

Церква, Дім молитви,

Вільхівська сільська рада Адмінбудинок,

ПАТ"Укртелеком" АТС,

ПОСП "Україна" Контора,

ФОП Войтович Є.Ф магазин Лариса,

ПОСП "Україна" Башня,

ФОП Мулько А.А. Магазин пром.прод.товарів,

ФОП Федонюк П.П. Магазин с. Вільхівка:

вул. Шкільна

вул. Зелена,

вул. Східна





Іваничівський район



1. ПЛ-0,4 Л-3,Л-4 від КТП-192 для заміни опор 9:00-17:00 с.Соснина частково

2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП№122 для капітального ремонту ПЛ 10:00-17:00 с.Топилище частково

3. ПЛ-10кВ 46-04 для ремонту обладнання КТПП-119 10:00-17:00 с.Жашковичі,с.Волиця Колона,частково с.Клопочин



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

Бібліотека, Школа, Медпункт, АСГ «Правда» (ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В. с.Волиця, вул.. Федорова, вул. 17 Вересня, вул. Лісна, вул. Радянська.

2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Ковельський район



1.9:00-17:00 ПВТП"Світязь"

ТзОВ"Інтерпорт Ковель

МП "Еліз"

ТОВ "СП ПСБ "Волинь"

ФОП Ігонін І.А.

ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"

Сад.мас."Білий налив

ТзОВ "АСТЕЛІТ"

ПАТ" Волиньгаз " м.Ковель, вул.Грушевського,110а,112а,118

вул.Луцька, 29а,10

вул. Лісова,

вул.Грушевського,79-91,106а-110



Локачинський район



1. КТП-134 9:00 – 17:00 Магазин ПП Торчинюк І.А., сільська рада с.Конюхи, АТС Укртелеком С.Конюхи вул.Л.Українки, вул.Центральна, вул.Радянська

2 КТП-135 ПЛ-0,4кВ 9:00 – 17:00 с.Семереньки вул.Миру, вул.Центральна, вул. 1 Травня



місто Луцьк



1. ТП-353

IІ СШ-0.4кВ

Кап ремонт 09:00-13:00 Київстар

Магазин Салют

Ринок Бойлерна Вул. Бенделіані

Б-р. Дружби Народів, 3-9

2. ТП-181

СШ-0.4кВ

Кап ремонт 13:00-17:00 Аптечні склади

Аптека

Церква

Автозаправка

МП Лілея

Будівництво шляхів

Волиньоблавтодор

АЗС ANP Вул. Макаревича

Вул. Вериківського

Вул. Мурашко

Вул. Вишинського

Вул. Вересая

Вул. Станіславського, 2-14

Вул. Львівська, 85-129





Любомльський та Шацький райони



1. Л 26-01 оп 159-160 10:00 – 17:00 магазин с.Пульмо

2. КТП-447 Л-2 КТП-270 Л-1 10:00 – 18:00 магазин с.Пульмо вул. Незалежності



Любешівський район



1.10:00 - 17:00

Побут с. Залізниця, вул. Лісова, Лісоградська, Ярмолюка



Маневицький район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-66, Л-3 10:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки (овочесховище), ФОП Жовнерук Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Жовнерук Марія Данилівна (комплекс). смт. Маневичі

вул. Л. Українки

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-171 10:00-18:00 Старочорторийська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин, прод.магазин), Церква села Ст.Чарторийськ УПЦ КП, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицька комунальна центральна аптека, Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Чеб М.О. (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (бар «У Михайла», ларьок). с. Старий Чорторійськ



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Церква ХВЕ

м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е грудня

вул.Луцька

вл.Липинського, 1-5а, 2-12

вул.Нахімова, 1





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

2. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

4. Л34-07 9:00-17:00 с.Березолуки, контора, магазини, контора с/р, клуб, шкільна котельня, свинарник.

с.Підгірне, корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, с.Підгірне

с.Березолуки

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.

6. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с Сераховичі вул: 8 Березня, Радянська, Піонерська

2. КТП-207 Л-1 10:00-17:00

с Глухи вул: Радянська, Річна



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-83 09:00-16:30 Філія «Ковельський автодор» - адмінприміщення, гараж, прохідна с.м.т.Турійськ вул.Паралельна, Залізнична, Дубівська

2. 10:00-16:30 МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ,ФОП Кмін Р.В.- магазин, ФАП, церква с.Осьмиговичі, Ловище



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 14 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00-13:00Магазин”Берізка”, „Дизель сервіс” м.Вол.-Вол.: вул.Зимнівська, Братковського, І.Сірка, Тиха, Гулевичівни, Рокицького, Лабораторна, Стравінського, Прокопова2. 13:00-17:00с.Острівок: вул. Шкільна, Миру1. 09:00-17:00СФГ Зоря Тракторна бригада с. Верхостав1. 09:00-17:00Горохівський районний відділ освіти Кухня,Горохівський районний відділ освіти Школа,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,Вільхівська сільська рада Клуб,Церква, Дім молитви,Вільхівська сільська рада Адмінбудинок,ПАТ"Укртелеком" АТС,ПОСП "Україна" Контора,ФОП Войтович Є.Ф магазин Лариса,ПОСП "Україна" Башня,ФОП Мулько А.А. Магазин пром.прод.товарів,ФОП Федонюк П.П. Магазин с. Вільхівка:вул. Шкільнавул. Зелена,вул. Східна1. ПЛ-0,4 Л-3,Л-4 від КТП-192 для заміни опор 9:00-17:00 с.Соснина частково2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП№122 для капітального ремонту ПЛ 10:00-17:00 с.Топилище частково3. ПЛ-10кВ 46-04 для ремонту обладнання КТПП-119 10:00-17:00 с.Жашковичі,с.Волиця Колона,частково с.Клопочин1. 10:00 – 17:00Бібліотека, Школа, Медпункт, АСГ «Правда» (ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В. с.Волиця, вул.. Федорова, вул. 17 Вересня, вул. Лісна, вул. Радянська.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1.9:00-17:00 ПВТП"Світязь"ТзОВ"Інтерпорт КовельМП "Еліз"ТОВ "СП ПСБ "Волинь"ФОП Ігонін І.А.ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"Сад.мас."Білий наливТзОВ "АСТЕЛІТ"ПАТ" Волиньгаз " м.Ковель, вул.Грушевського,110а,112а,118вул.Луцька, 29а,10вул. Лісова,вул.Грушевського,79-91,106а-1101. КТП-134 9:00 – 17:00 Магазин ПП Торчинюк І.А., сільська рада с.Конюхи, АТС Укртелеком С.Конюхи вул.Л.Українки, вул.Центральна, вул.Радянська2 КТП-135 ПЛ-0,4кВ 9:00 – 17:00 с.Семереньки вул.Миру, вул.Центральна, вул. 1 Травня1. ТП-353IІ СШ-0.4кВКап ремонт 09:00-13:00 КиївстарМагазин СалютРинок Бойлерна Вул. БенделіаніБ-р. Дружби Народів, 3-92. ТП-181СШ-0.4кВКап ремонт 13:00-17:00 Аптечні складиАптекаЦеркваАвтозаправкаМП ЛілеяБудівництво шляхівВолиньоблавтодорАЗС ANP Вул. МакаревичаВул. ВериківськогоВул. МурашкоВул. ВишинськогоВул. ВересаяВул. Станіславського, 2-14Вул. Львівська, 85-1291. Л 26-01 оп 159-160 10:00 – 17:00 магазин с.Пульмо2. КТП-447 Л-2 КТП-270 Л-1 10:00 – 18:00 магазин с.Пульмо вул. Незалежності1.10:00 - 17:00Побут с. Залізниця, вул. Лісова, Лісоградська, Ярмолюка1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-66, Л-3 10:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки (овочесховище), ФОП Жовнерук Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Жовнерук Марія Данилівна (комплекс). смт. Маневичівул. Л. Українки2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-171 10:00-18:00 Старочорторийська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин, прод.магазин), Церква села Ст.Чарторийськ УПЦ КП, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицька комунальна центральна аптека, Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Чеб М.О. (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (бар «У Михайла», ларьок). с. Старий Чорторійськ1. 09:00-17:00Церква ХВЕм.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е груднявул.Луцькавл.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова, 11. 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. 9:00-17:00м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4. Л34-07 9:00-17:00 с.Березолуки, контора, магазини, контора с/р, клуб, шкільна котельня, свинарник.с.Підгірне, корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, с.Підгірнес.Березолуки5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.6. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).1.10:00-17:00с Сераховичі вул: 8 Березня, Радянська, Піонерська2. КТП-207 Л-1 10:00-17:00с Глухи вул: Радянська, Річна1. ПЛ-0,4 кВКТП-83 09:00-16:30 Філія «Ковельський автодор» - адмінприміщення, гараж, прохідна с.м.т.Турійськ вул.Паралельна, Залізнична, Дубівська2. 10:00-16:30 МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ,ФОП Кмін Р.В.- магазин, ФАП, церква с.Осьмиговичі, Ловище

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