Пожежі на Волині: рятувальники гасили два будинки
Сьогодні, 12:20
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі.
Так, 12 листопада в селі Соколище Старовижівського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ймовірна причина пожежі – несправність системи пічного опалення, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
А в селі Обеніжи Турійського району горіла господарська будівля з шлако-блоків. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
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Так, 12 листопада в селі Соколище Старовижівського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ймовірна причина пожежі – несправність системи пічного опалення, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
А в селі Обеніжи Турійського району горіла господарська будівля з шлако-блоків. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
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