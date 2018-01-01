Пожежі на Волині: рятувальники гасили два будинки





Так, 12 листопада в селі Соколище Старовижівського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ймовірна причина пожежі – несправність системи пічного опалення, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



А в селі Обеніжи Турійського району горіла господарська будівля з шлако-блоків. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі.Так, 12 листопада в селі Соколище Старовижівського району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Ймовірна причина пожежі – несправність системи пічного опалення, - інформує У ДСНС України у Волинській області.А в селі Обеніжи Турійського району горіла господарська будівля з шлако-блоків. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію