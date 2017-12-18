Білоруська фірма ремонтує трасу Луцьк-Рівне
Сьогодні, 12:38
Білоруське ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест» активно ремонтує ділянку дороги Устилуг-Луцьк-Рівне – від Азотівського кільця у Карпилівці Рівненського району до луцького кільця на виїзді з Рівного.
Ділянка займає 6,2 км і має чотири смуги. Дорожники наразі ремонтують смуги, які ведуть до Рівного. Авто пускають по тих смугах, що у напрямку Луцька, - пише Рівне вечірнє.
ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест» виграло тендер, перемігши суперника з різницею у 1000 грн. За капітальний ремонт ділянки луцької траси товариство отримає 290 млн грн з державного бюджету. Роботи мають завершити до кінця 2019 року.
Зазначається, що білоруси офіційно планують отримати 860 тис. грн прибутку на цьому ремонті.
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Ділянка займає 6,2 км і має чотири смуги. Дорожники наразі ремонтують смуги, які ведуть до Рівного. Авто пускають по тих смугах, що у напрямку Луцька, - пише Рівне вечірнє.
ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест» виграло тендер, перемігши суперника з різницею у 1000 грн. За капітальний ремонт ділянки луцької траси товариство отримає 290 млн грн з державного бюджету. Роботи мають завершити до кінця 2019 року.
Зазначається, що білоруси офіційно планують отримати 860 тис. грн прибутку на цьому ремонті.
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