Білоруська фірма ремонтує трасу Луцьк-Рівне





Ділянка займає 6,2 км і має чотири смуги. Дорожники наразі ремонтують смуги, які ведуть до Рівного. Авто пускають по тих смугах, що у напрямку Луцька, - пише



ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест» виграло тендер, перемігши суперника з різницею у 1000 грн. За капітальний ремонт ділянки луцької траси товариство отримає 290 млн грн з державного бюджету. Роботи мають завершити до кінця 2019 року.



Зазначається, що білоруси офіційно планують отримати 860 тис. грн прибутку на цьому ремонті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білоруське ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест» активно ремонтує ділянку дороги Устилуг-Луцьк-Рівне – від Азотівського кільця у Карпилівці Рівненського району до луцького кільця на виїзді з Рівного.Ділянка займає 6,2 км і має чотири смуги. Дорожники наразі ремонтують смуги, які ведуть до Рівного. Авто пускають по тих смугах, що у напрямку Луцька, - пише Рівне вечірнє ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест» виграло тендер, перемігши суперника з різницею у 1000 грн. За капітальний ремонт ділянки луцької траси товариство отримає 290 млн грн з державного бюджету. Роботи мають завершити до кінця 2019 року.Зазначається, що білоруси офіційно планують отримати 860 тис. грн прибутку на цьому ремонті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію