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Режим тирана: чому досі не звільнили скандальну директорку волинської школи. ВІДЕО

Режим тирана: чому досі не звільнили скандальну директорку волинської школи. ВІДЕО
Триває скандал в селі Озеро Ківерцівського району. Тут зі 137-ми дітей школу відвідує 14.

Решту не пускають батьки на знак протесту проти директорки навчального закладу, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

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У червні громадськість сколихнуло повідомлення, що Світлана Степанюк змусила учня переписати іспит з математики, хоча це – заборонено. Розповідають батьки й про інші зловживання директорки службовим становищем, зокрема, булінг.

Як виявилося, спочатку директорка була на лікарняному, потім у відпустці, а згодом - на курсах підвищення кваліфікації.

Фізична відсутність директорки була однією з причин, чому її не могли звільнити, а друга - це юридична колізія.

Так, згідно з новим законом про освіту призначати, звільняти керівників загальноосвітніх закладів мають повноваження органи місцевого самоврядування, а не відділи освіти. Проте чинним є і закон про середню освіту. В ньому - все навпаки.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: Озеро, освіта, скандал
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