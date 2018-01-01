Режим тирана: чому досі не звільнили скандальну директорку волинської школи. ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
Триває скандал в селі Озеро Ківерцівського району. Тут зі 137-ми дітей школу відвідує 14.
Решту не пускають батьки на знак протесту проти директорки навчального закладу, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
У червні громадськість сколихнуло повідомлення, що Світлана Степанюк змусила учня переписати іспит з математики, хоча це – заборонено. Розповідають батьки й про інші зловживання директорки службовим становищем, зокрема, булінг.
Як виявилося, спочатку директорка була на лікарняному, потім у відпустці, а згодом - на курсах підвищення кваліфікації.
Фізична відсутність директорки була однією з причин, чому її не могли звільнити, а друга - це юридична колізія.
Так, згідно з новим законом про освіту призначати, звільняти керівників загальноосвітніх закладів мають повноваження органи місцевого самоврядування, а не відділи освіти. Проте чинним є і закон про середню освіту. В ньому - все навпаки.
Детальніше - у сюжеті.
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Решту не пускають батьки на знак протесту проти директорки навчального закладу, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
У червні громадськість сколихнуло повідомлення, що Світлана Степанюк змусила учня переписати іспит з математики, хоча це – заборонено. Розповідають батьки й про інші зловживання директорки службовим становищем, зокрема, булінг.
Як виявилося, спочатку директорка була на лікарняному, потім у відпустці, а згодом - на курсах підвищення кваліфікації.
Фізична відсутність директорки була однією з причин, чому її не могли звільнити, а друга - це юридична колізія.
Так, згідно з новим законом про освіту призначати, звільняти керівників загальноосвітніх закладів мають повноваження органи місцевого самоврядування, а не відділи освіти. Проте чинним є і закон про середню освіту. В ньому - все навпаки.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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