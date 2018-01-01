Скільки волинян змінили імена цього року
Сьогодні, 18:45
Стало відомо, скільки мешканців Волині змінили імена у 2018 році.
Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.
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Протягом 2018 року відділи реєстрації актів цивільного стану в області здійснили 308 держреєстрацій зміни імені.
Йдеться про зміну імені, прізвища та навіть по батькові.
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Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кайя, Манасія та Ясемін: ТОП найдивніших імен року для дітей на Волині
Протягом 2018 року відділи реєстрації актів цивільного стану в області здійснили 308 держреєстрацій зміни імені.
Йдеться про зміну імені, прізвища та навіть по батькові.
Передрук заборонений.
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