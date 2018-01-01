Скільки волинян змінили імена цього року





Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.



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Протягом 2018 року відділи реєстрації актів цивільного стану в області здійснили 308 держреєстрацій зміни імені.



Йдеться про зміну імені, прізвища та навіть по батькові.



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