вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки волинян змінили імена цього року

Скільки волинян змінили імена цього року
Стало відомо, скільки мешканців Волині змінили імена у 2018 році.

Про це йдеться у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost до управління юстиції у Волинській області.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кайя, Манасія та Ясемін: ТОП найдивніших імен року для дітей на Волині

Протягом 2018 року відділи реєстрації актів цивільного стану в області здійснили 308 держреєстрацій зміни імені.

Йдеться про зміну імені, прізвища та навіть по батькові.

Передрук заборонений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: імена, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять створити стоматкабінет для лікування дітей з інвалідністю
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 листопада
Сьогодні, 19:00
Скільки волинян змінили імена цього року
Сьогодні, 18:45
УПЦ МП розриває взаємини з Вселенським патріархатом
Сьогодні, 18:38
До Чорної п’ятниці у ТРЦ «ПортCity» влаштують фешн-розіграш*
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Браїна, Моніка, Ріяна: одинока волинянка, яка дає дітям оригінальні імена, усьоме стала мамою Браїна, Моніка, Ріяна: одинока волинянка, яка дає дітям оригінальні імена, усьоме стала мамою
29 жовтень, 18:00
Кароліна, Естер і Даніслав: як у районі на Волині називають дітей Кароліна, Естер і Даніслав: як у районі на Волині називають дітей
12 жовтень, 16:51
Як волиняни найчастіше називали дітей у 2018 році Як волиняни найчастіше називали дітей у 2018 році
11 жовтень, 18:16
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
11 жовтень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
Сьогодні, 19:22
 0
Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
Сьогодні, 19:15
 0
У Луцьку просять створити стоматкабінет для лікування дітей з інвалідністю
Сьогодні, 19:06
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Скільки волинян змінили імена цього року
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8