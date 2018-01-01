Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО
Сьогодні, 13:08
Стали відомі імена рятівників чоловіка, який у Луцьку вилетів з мосту в річку на вулиці Шевченка.
Про це у Facebook повідомила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук.
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"Біля мене - Олексій, Юрій та Олег, які вчора врятували чоловіка, що стрибнув з моста на вулиці Шевченка у річку Стир.
Висота тут - більше 10 метрів! Олексій і Юрій просто їхали автомобілем і побачили, як чоловік полетів вниз. Льоша вибіг і... скочив за ним!" - пише Ольга.
"Не було часу на роздуми, треба було врятувати, ще кілька секунд - і він пішов би на дно", - пригадує відчайдух.
Усе це бачив Олег, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.
"До речі, дідусь довгенько намагався перехилитись і впасти, то ногу закладав, то палицю, але ніхто на це не звертав уваги...
Герої серед нас!" - йдеться у повідомленні.
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Про це у Facebook повідомила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чоловіка, який випав з мосту в Луцьку, врятували перехожі
"Біля мене - Олексій, Юрій та Олег, які вчора врятували чоловіка, що стрибнув з моста на вулиці Шевченка у річку Стир.
Висота тут - більше 10 метрів! Олексій і Юрій просто їхали автомобілем і побачили, як чоловік полетів вниз. Льоша вибіг і... скочив за ним!" - пише Ольга.
"Не було часу на роздуми, треба було врятувати, ще кілька секунд - і він пішов би на дно", - пригадує відчайдух.
Усе це бачив Олег, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.
"До речі, дідусь довгенько намагався перехилитись і впасти, то ногу закладав, то палицю, але ніхто на це не звертав уваги...
Герої серед нас!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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