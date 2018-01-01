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Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО

Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО
Стали відомі імена рятівників чоловіка, який у Луцьку вилетів з мосту в річку на вулиці Шевченка.

Про це у Facebook повідомила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук.

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"Біля мене - Олексій, Юрій та Олег, які вчора врятували чоловіка, що стрибнув з моста на вулиці Шевченка у річку Стир.
Висота тут - більше 10 метрів! Олексій і Юрій просто їхали автомобілем і побачили, як чоловік полетів вниз. Льоша вибіг і... скочив за ним!" - пише Ольга.

"Не було часу на роздуми, треба було врятувати, ще кілька секунд - і він пішов би на дно", - пригадує відчайдух.

Усе це бачив Олег, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.

"До речі, дідусь довгенько намагався перехилитись і впасти, то ногу закладав, то палицю, але ніхто на це не звертав уваги...
Герої серед нас!" - йдеться у повідомленні.

Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО
Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО
Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО
Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО
Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО

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Теги: падіння, Луцьк, порятунок
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