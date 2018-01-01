Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО





Про це у Facebook повідомила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук.



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"Біля мене - Олексій, Юрій та Олег, які вчора врятували чоловіка, що стрибнув з моста на вулиці Шевченка у річку Стир.

Висота тут - більше 10 метрів! Олексій і Юрій просто їхали автомобілем і побачили, як чоловік полетів вниз. Льоша вибіг і... скочив за ним!" - пише Ольга.



"Не було часу на роздуми, треба було врятувати, ще кілька секунд - і він пішов би на дно", - пригадує відчайдух.



Усе це бачив Олег, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка.



"До речі, дідусь довгенько намагався перехилитись і впасти, то ногу закладав, то палицю, але ніхто на це не звертав уваги...

Герої серед нас!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі імена рятівників чоловіка, який у Луцьку вилетів з мосту в річку на вулиці Шевченка.Про це у Facebook повідомила речниця волинських патрульних"Біля мене - Олексій, Юрій та Олег, які вчора врятували чоловіка, що стрибнув з моста на вулиці Шевченка у річку Стир.Висота тут - більше 10 метрів! Олексій і Юрій просто їхали автомобілем і побачили, як чоловік полетів вниз. Льоша вибіг і... скочив за ним!" - пише Ольга."Не було часу на роздуми, треба було врятувати, ще кілька секунд - і він пішов би на дно", - пригадує відчайдух.Усе це бачив Олег, який гуляв з собакою. Далі підбіг Юрій, і всі разом реанімували чоловіка."До речі, дідусь довгенько намагався перехилитись і впасти, то ногу закладав, то палицю, але ніхто на це не звертав уваги...Герої серед нас!" - йдеться у повідомленні.

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