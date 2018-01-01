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Двоє українок загинуло в аварії у Польщі

Двоє українок загинуло в аварії у Польщі
У селі Сарнув Сілезького воєводства автівка збила на пішохідному переході трьох громадянок України. Двоє з них загинули на місці, а третю госпіталізували.

Про висунення звинувачень водієві у понеділок, 12 листопада, повідомив речник Повітової комендатури поліції у Бендзині Павел Лотоцький. Водієві загрожує до восьми років позбавленні волі, - інформує Польське радіо.

ДТП трапилася ввечері на ознакованому та освітленому пішохідному переході. Жінок, котрі переходили пішохідним переходом, збив автівкою марки Hyundai Tucson 36-річний житель Заверцянського повіту Сілезького воєводства.

За словами поліції, після удару авто одна із жінок впала у канаву, друга опинилася на протилежному боці проїжджої частини, а третя впала під колеса автівки марки Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Останню, 46-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані. На місці загинули 44-річна та 39-річна жінки.

Не відразу вдалося встановити особи постраждалих жінок. Нині відомо, що усі жертви – громадянки України.

Водій Hyundai Tucson був тверезим. У нього також взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.

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Теги: аварія, Польща
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