Двоє українок загинуло в аварії у Польщі





Про висунення звинувачень водієві у понеділок, 12 листопада, повідомив речник Повітової комендатури поліції у Бендзині Павел Лотоцький. Водієві загрожує до восьми років позбавленні волі, - інформує



ДТП трапилася ввечері на ознакованому та освітленому пішохідному переході. Жінок, котрі переходили пішохідним переходом, збив автівкою марки Hyundai Tucson 36-річний житель Заверцянського повіту Сілезького воєводства.



За словами поліції, після удару авто одна із жінок впала у канаву, друга опинилася на протилежному боці проїжджої частини, а третя впала під колеса автівки марки Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Останню, 46-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані. На місці загинули 44-річна та 39-річна жінки.



Не відразу вдалося встановити особи постраждалих жінок. Нині відомо, що усі жертви – громадянки України.



Водій Hyundai Tucson був тверезим. У нього також взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сарнув Сілезького воєводства автівка збила на пішохідному переході трьох громадянок України. Двоє з них загинули на місці, а третю госпіталізували.Про висунення звинувачень водієві у понеділок, 12 листопада, повідомив речник Повітової комендатури поліції у Бендзині Павел Лотоцький. Водієві загрожує до восьми років позбавленні волі, - інформує Польське радіо ДТП трапилася ввечері на ознакованому та освітленому пішохідному переході. Жінок, котрі переходили пішохідним переходом, збив автівкою марки Hyundai Tucson 36-річний житель Заверцянського повіту Сілезького воєводства.За словами поліції, після удару авто одна із жінок впала у канаву, друга опинилася на протилежному боці проїжджої частини, а третя впала під колеса автівки марки Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Останню, 46-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані. На місці загинули 44-річна та 39-річна жінки.Не відразу вдалося встановити особи постраждалих жінок. Нині відомо, що усі жертви – громадянки України.Водій Hyundai Tucson був тверезим. У нього також взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.

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