П'яний водій хотів відкупитися від волинських патрульних за 725 гривень

У Нововолинську п'яний водій пропонував неправомірну вигоду поліцейським за не притягнення його до адміністративної відповідальності.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Учора під час несення служби у місті Нововолинськ поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль під керуванням 38-річного місцевого мешканця."У ході перевірки документів з’ясувалось, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адміністративного протоколу за порушення вимог ст.130 КУпАП нетверезий водій надавав поліцейським грошову винагороду у розмірі 725 грн. за не притягнення його до відповідальності за правопорушення. Поліцейські на місце події викликали слідчо-оперативну групу та зафіксували факт надання неправомірної вигоди. Гроші вилучили", - повідомили в поліції.На правопорушника за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП. За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі від двох до чотирьох років.