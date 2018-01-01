Подвійна аварія на Волині: двоє людей – в реанімації





Пригода трапилася ввечері 12 листопада. Водій автомобіля «Peugeot Partner», 58-річний житель Горохівського району, виконуючи маневр обгону зіткнувся із попутнім автомобілем «ВАЗ» та легковиком «Daewoo Lanos», який рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок автопригоди 63-річний водій та 61-річна пасажирка «Daewoo» отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення реанімації Ковельської центральної районної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Варшавській у Ковелі зіткнулися три автомобілі. Внаслідок автопригоди травмувалося двоє людей.Пригода трапилася ввечері 12 листопада. Водій автомобіля «Peugeot Partner», 58-річний житель Горохівського району, виконуючи маневр обгону зіткнувся із попутнім автомобілем «ВАЗ» та легковиком «Daewoo Lanos», який рухався у зустрічному напрямку.Внаслідок автопригоди 63-річний водій та 61-річна пасажирка «Daewoo» отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення реанімації Ковельської центральної районної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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