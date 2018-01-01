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Подвійна аварія на Волині: двоє людей – в реанімації

Подвійна аварія на Волині: двоє людей – в реанімації
На вулиці Варшавській у Ковелі зіткнулися три автомобілі. Внаслідок автопригоди травмувалося двоє людей.

Пригода трапилася ввечері 12 листопада. Водій автомобіля «Peugeot Partner», 58-річний житель Горохівського району, виконуючи маневр обгону зіткнувся із попутнім автомобілем «ВАЗ» та легковиком «Daewoo Lanos», який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок автопригоди 63-річний водій та 61-річна пасажирка «Daewoo» отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення реанімації Ковельської центральної районної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія
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