Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО





Про це пишуть на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.



Зазначають, що у турнірі взяли участь команди з Білорусі, України, Росії та Латвії.



Збірна України у складі 16 спортсменів завоювала 20 медалей: 7 золотих, три срібних та 10 бронзових.



Луцьк представляла шестирічна каратистка з Луцька Аріна Киричук (професійний клуб «Любарт»). Вона виборола дві золоті медалі з ката та куміте.



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