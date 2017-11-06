Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Мінську відбувся відкритий чемпіонат Білорусі з карате версії JKA WF.
Про це пишуть на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Зазначають, що у турнірі взяли участь команди з Білорусі, України, Росії та Латвії.
Збірна України у складі 16 спортсменів завоювала 20 медалей: 7 золотих, три срібних та 10 бронзових.
Луцьк представляла шестирічна каратистка з Луцька Аріна Киричук (професійний клуб «Любарт»). Вона виборола дві золоті медалі з ката та куміте.
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Про це пишуть на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Зазначають, що у турнірі взяли участь команди з Білорусі, України, Росії та Латвії.
Збірна України у складі 16 спортсменів завоювала 20 медалей: 7 золотих, три срібних та 10 бронзових.
Луцьк представляла шестирічна каратистка з Луцька Аріна Киричук (професійний клуб «Любарт»). Вона виборола дві золоті медалі з ката та куміте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Що це за вид спорту "карета?"
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