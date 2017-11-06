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Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО

Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
У Мінську відбувся відкритий чемпіонат Білорусі з карате версії JKA WF.

Про це пишуть на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

Зазначають, що у турнірі взяли участь команди з Білорусі, України, Росії та Латвії.

Збірна України у складі 16 спортсменів завоювала 20 медалей: 7 золотих, три срібних та 10 бронзових.

Луцьк представляла шестирічна каратистка з Луцька Аріна Киричук (професійний клуб «Любарт»). Вона виборола дві золоті медалі з ката та куміте.
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО

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Теги: лучанка, карате, чемпіонат
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