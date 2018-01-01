На Волині соціальні служби та поліція провідали неблагополучні сім'ї

У Любешівському районі поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей відвідали неблагополучні сім'ї, які проживають на території Зарудчівського старостинського округу.Головною причиною бездоглядності дітей та поганих житлових умов залишається вживання батьками алкогольних напоїв, безробіття та небажання піклуватися за своїми дітьми, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.Правоохоронці провели з батьками профілактичні бесіди та дали час на наведення порядку у житлі. Якщо ситуація за декілька днів не зміниться – то батьків притягнуть до адміністративної відповідальності.Так, під час таких візитів, співробітники служби у справах дітей надають батькам психологічну допомогу, а працівники поліції ведуть роз’яснювальну бесіду профілактично-виховного характеру щодо їх поведінки.