вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині соціальні служби та поліція провідали неблагополучні сім'ї

На Волині соціальні служби та поліція провідали неблагополучні сім'ї
У Любешівському районі поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей відвідали неблагополучні сім'ї, які проживають на території Зарудчівського старостинського округу.

Головною причиною бездоглядності дітей та поганих житлових умов залишається вживання батьками алкогольних напоїв, безробіття та небажання піклуватися за своїми дітьми, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці провели з батьками профілактичні бесіди та дали час на наведення порядку у житлі. Якщо ситуація за декілька днів не зміниться – то батьків притягнуть до адміністративної відповідальності.

Так, під час таких візитів, співробітники служби у справах дітей надають батькам психологічну допомогу, а працівники поліції ведуть роз’яснювальну бесіду профілактично-виховного характеру щодо їх поведінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: неблагополучні сім'ї, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині соціальні служби та поліція провідали неблагополучні сім'ї
Сьогодні, 14:39
Чи одружуються волинянки з «зеками»
Сьогодні, 14:20
На Волині спіймали чоловіка, який хотів обікрасти магазин
Сьогодні, 13:57
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 13:32
Подвійна аварія на Волині: двоє людей – в реанімації
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Чи одружуються волинянки з «зеками» Чи одружуються волинянки з «зеками»
Сьогодні, 14:20
На Волині спіймали чоловіка, який хотів обікрасти магазин На Волині спіймали чоловіка, який хотів обікрасти магазин
Сьогодні, 13:57
Пожежі на Волині: рятувальники гасили два будинки Пожежі на Волині: рятувальники гасили два будинки
Сьогодні, 12:20
Серцю не накажеш: скільки волинян розлучилися цьогоріч Серцю не накажеш: скільки волинян розлучилися цьогоріч
Сьогодні, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині соціальні служби та поліція провідали неблагополучні сім'ї
Сьогодні, 14:39
 0
Чи одружуються волинянки з «зеками»
Сьогодні, 14:20
 0
На Волині спіймали чоловіка, який хотів обікрасти магазин
Сьогодні, 13:57
 0
Шестирічна лучанка стала медалісткою на чемпіонаті з карате у Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 13:32
 0
Подвійна аварія на Волині: двоє людей – в реанімації
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8