У Києві жінка серед білого дня побила сокирою елітну автівку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
У Києві гламурна блондинка розтрощила сокирою елітний автомобіль.
Очевидці події зняли це на відео та сьогодні, 13 листопада, опублікували у соціальних мережах, - пише Вголос.
Зазначається, що спершу жінка розмалювала Porsche нецензурними словами, а потім вийняла сокиру та почала трощити авто.
На відео видно, що подія сталась навпроти синагоги, на вулиці Шота Руставелі,13.
Свідки інциденту припускають, що це могли знімати “вірусну” рекламу або ж власник автомобіля чимось образив жінку.
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Очевидці події зняли це на відео та сьогодні, 13 листопада, опублікували у соціальних мережах, - пише Вголос.
Зазначається, що спершу жінка розмалювала Porsche нецензурними словами, а потім вийняла сокиру та почала трощити авто.
На відео видно, що подія сталась навпроти синагоги, на вулиці Шота Руставелі,13.
Свідки інциденту припускають, що це могли знімати “вірусну” рекламу або ж власник автомобіля чимось образив жінку.
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