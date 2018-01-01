У Києві жінка серед білого дня побила сокирою елітну автівку. ВІДЕО





Очевидці події зняли це на відео та сьогодні, 13 листопада, опублікували у соціальних мережах, - пише



Зазначається, що спершу жінка розмалювала Porsche нецензурними словами, а потім вийняла сокиру та почала трощити авто.



На відео видно, що подія сталась навпроти синагоги, на вулиці Шота Руставелі,13.



Свідки інциденту припускають, що це могли знімати “вірусну” рекламу або ж власник автомобіля чимось образив жінку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві гламурна блондинка розтрощила сокирою елітний автомобіль.Очевидці події зняли це на відео та сьогодні, 13 листопада, опублікували у соціальних мережах, - пише Вголос Зазначається, що спершу жінка розмалювала Porsche нецензурними словами, а потім вийняла сокиру та почала трощити авто.На відео видно, що подія сталась навпроти синагоги, на вулиці Шота Руставелі,13.Свідки інциденту припускають, що це могли знімати “вірусну” рекламу або ж власник автомобіля чимось образив жінку.

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