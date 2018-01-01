У Луцьку покарали чоловіка, який проводив розкопки без належних документів. ФОТО

У Луцьку на вулиці Липинського майстер будівельної компанії проводив земляні роботи без дозвільних документів.Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Муніципали нагадують, що самовільно проводити земляні роботи – суворо заборонено. Щоб уникнути покарання, необхідно отримати ордер, який дозволить проводити такі роботи. Цей документ видають у відділі контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти.12 листопада інспектор департаменту муніципальної варти Луцька, зафіксував випадок самовільного проведення земляних робіт без належних дозвільних документів, які здійснював майстер будівельної компанії «Луцьксантехмонтаж № 536» на вулиці Липинського, 9.«Це - порушення п.п. 2.5.5.1.9. "Правил благоустрою міста Луцька", тому на чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП», – пишуть муніципали.