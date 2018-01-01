На Волині агресивний водій маршрутки відлупцював чуже авто





Як стверджують у поліції, 31-річний водій маршрутного мікроавтобуса ТОВ «Галактика-авто» близько 10-ї години ранку з хуліганських мотивів пошкодив ногою передні ліві дверцята автомобіля марки «Ford Focus», - повідомляє



Чоловік бив авто руками по склу, кричав. Внаслідок ударів іномарка отримала механічні пошкодження.



На агресивного чоловіка за порушення громадського порядку поліція склала протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. У судовому засіданні він свою вину визнав.



Ковельський міськрайонний суд постановив стягнути з винуватця штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 гривню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За хуліганські дії водія, який побив авто у Ковелі, оштрафували на 51 гривню.Як стверджують у поліції, 31-річний водій маршрутного мікроавтобуса ТОВ «Галактика-авто» близько 10-ї години ранку з хуліганських мотивів пошкодив ногою передні ліві дверцята автомобіля марки «Ford Focus», - повідомляє Район.Ковель Чоловік бив авто руками по склу, кричав. Внаслідок ударів іномарка отримала механічні пошкодження.На агресивного чоловіка за порушення громадського порядку поліція склала протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. У судовому засіданні він свою вину визнав.Ковельський міськрайонний суд постановив стягнути з винуватця штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 гривню.

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