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На Волині агресивний водій маршрутки відлупцював чуже авто

На Волині агресивний водій маршрутки відлупцював чуже авто
За хуліганські дії водія, який побив авто у Ковелі, оштрафували на 51 гривню.

Як стверджують у поліції, 31-річний водій маршрутного мікроавтобуса ТОВ «Галактика-авто» близько 10-ї години ранку з хуліганських мотивів пошкодив ногою передні ліві дверцята автомобіля марки «Ford Focus», - повідомляє Район.Ковель.

Чоловік бив авто руками по склу, кричав. Внаслідок ударів іномарка отримала механічні пошкодження.

На агресивного чоловіка за порушення громадського порядку поліція склала протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. У судовому засіданні він свою вину визнав.

Ковельський міськрайонний суд постановив стягнути з винуватця штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 гривню.

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Теги: Ковель, авто, суд
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