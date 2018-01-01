На Волині агресивний водій маршрутки відлупцював чуже авто
Сьогодні, 15:42
За хуліганські дії водія, який побив авто у Ковелі, оштрафували на 51 гривню.
Як стверджують у поліції, 31-річний водій маршрутного мікроавтобуса ТОВ «Галактика-авто» близько 10-ї години ранку з хуліганських мотивів пошкодив ногою передні ліві дверцята автомобіля марки «Ford Focus», - повідомляє Район.Ковель.
Чоловік бив авто руками по склу, кричав. Внаслідок ударів іномарка отримала механічні пошкодження.
На агресивного чоловіка за порушення громадського порядку поліція склала протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. У судовому засіданні він свою вину визнав.
Ковельський міськрайонний суд постановив стягнути з винуватця штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 гривню.
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Як стверджують у поліції, 31-річний водій маршрутного мікроавтобуса ТОВ «Галактика-авто» близько 10-ї години ранку з хуліганських мотивів пошкодив ногою передні ліві дверцята автомобіля марки «Ford Focus», - повідомляє Район.Ковель.
Чоловік бив авто руками по склу, кричав. Внаслідок ударів іномарка отримала механічні пошкодження.
На агресивного чоловіка за порушення громадського порядку поліція склала протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. У судовому засіданні він свою вину визнав.
Ковельський міськрайонний суд постановив стягнути з винуватця штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 гривню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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