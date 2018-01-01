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Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО

Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО
На Рівненщині затримали лучанина з нелегальною зброєю.

12 листопада, у селі Обарів Рівненського району під час несення служби патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Peugeot Partner», - повідомили у прес-службі рівненської поліції.

Однак під час поверхневої перевірки транспортного засобу, яким керував 35-річний житель Луцька, правоохоронці виявили пістолет.

Слідчо-оперативна група на місці події вилучила із салону авто стартовий пістолет «Atmaca» із ознаками переробки та дерев’яну биту, обмотану резиною.

У рамках розпочатого досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України вилучене відправлено для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейські також перевіряють 35-річного волинянина на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Крім того, у нього відібрали зразки крові на предмет визначення стану наркотичного сп'яніння. Автомобіль помістили на території Рівненського районного відділення поліції.

Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО
Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО
Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО

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Теги: зброя, поліція
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