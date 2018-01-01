Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО

На Рівненщині затримали лучанина з нелегальною зброєю.12 листопада, у селі Обарів Рівненського району під час несення служби патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Peugeot Partner», - повідомили у прес-службі рівненської поліції.Однак під час поверхневої перевірки транспортного засобу, яким керував 35-річний житель Луцька, правоохоронці виявили пістолет.Слідчо-оперативна група на місці події вилучила із салону авто стартовий пістолет «Atmaca» із ознаками переробки та дерев’яну биту, обмотану резиною.У рамках розпочатого досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України вилучене відправлено для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Поліцейські також перевіряють 35-річного волинянина на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.Крім того, у нього відібрали зразки крові на предмет визначення стану наркотичного сп'яніння. Автомобіль помістили на території Рівненського районного відділення поліції.