Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО
Сьогодні, 15:46
На Рівненщині затримали лучанина з нелегальною зброєю.
12 листопада, у селі Обарів Рівненського району під час несення служби патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Peugeot Partner», - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Однак під час поверхневої перевірки транспортного засобу, яким керував 35-річний житель Луцька, правоохоронці виявили пістолет.
Слідчо-оперативна група на місці події вилучила із салону авто стартовий пістолет «Atmaca» із ознаками переробки та дерев’яну биту, обмотану резиною.
У рамках розпочатого досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України вилучене відправлено для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Поліцейські також перевіряють 35-річного волинянина на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.
Крім того, у нього відібрали зразки крові на предмет визначення стану наркотичного сп'яніння. Автомобіль помістили на території Рівненського районного відділення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
12 листопада, у селі Обарів Рівненського району під час несення служби патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Peugeot Partner», - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Однак під час поверхневої перевірки транспортного засобу, яким керував 35-річний житель Луцька, правоохоронці виявили пістолет.
Слідчо-оперативна група на місці події вилучила із салону авто стартовий пістолет «Atmaca» із ознаками переробки та дерев’яну биту, обмотану резиною.
У рамках розпочатого досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України вилучене відправлено для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Поліцейські також перевіряють 35-річного волинянина на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.
Крім того, у нього відібрали зразки крові на предмет визначення стану наркотичного сп'яніння. Автомобіль помістили на території Рівненського районного відділення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Озброєного лучанина затримали копи сусідньої області. ФОТО
Сьогодні, 15:46
Волинянин на риболовлі підчепив небезпечну хворобу
Сьогодні, 15:44
На Волині агресивний водій маршрутки відлупцював чуже авто
Сьогодні, 15:42
На Волині фермерам можуть дати 50 мільйонів на утримання корів
Сьогодні, 15:30
Медіа