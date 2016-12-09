У Луцьку на переробку здали 3,5 тонни батарейок та акумуляторів. ФОТО





Про це повідомили на сайті



Зазначають, що збір відпрацьованих побутових батарейок проводиться ще з 2013 року.



За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища закупили та встановили біля ЦНАПу, житлово-комунального підприємства № 11, в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах міста 72 металевих контейнери для таких відходів.



Протягом 2015-2016 років до даної акції долучились діти дошкільних міських дошкільних навчальних закладів, супермаркети “ПАККО”, “Наш край”, “Салют”, мережа автозаправних станцій „WOG” та інші.



Загальна маса зібраних за останній рік відпрацьованих батарейок та акумуляторів склала 3,5 тонни, які 8 листопада цього року були успішно завантажені та доставлені у м. Львів на підприємство “Аргентум” для подальшої переробки. Всього за 6 років зібрано та передано на переробку понад 11,5 тонн відпрацьованих батарейок.



За інформацією директора підприємства “Аргентум” Василя Срібного, Луцьк – єдине місто в західному регіоні, яке організувало централізований збір цього виду небезпечних відходів, та ще й в таких великих обсягах вилучає небезпечні відходи із загальної маси сміття, що утворюється в місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2018 рік у Луцьку зібрали та здали три з половиною тонни батарейок та акумуляторів.Про це повідомили на сайті Луцькради Зазначають, що збір відпрацьованих побутових батарейок проводиться ще з 2013 року.За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища закупили та встановили біля ЦНАПу, житлово-комунального підприємства № 11, в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах міста 72 металевих контейнери для таких відходів.Протягом 2015-2016 років до даної акції долучились діти дошкільних міських дошкільних навчальних закладів, супермаркети “ПАККО”, “Наш край”, “Салют”, мережа автозаправних станцій „WOG” та інші.Загальна маса зібраних за останній рік відпрацьованих батарейок та акумуляторів склала 3,5 тонни, які 8 листопада цього року були успішно завантажені та доставлені у м. Львів на підприємство “Аргентум” для подальшої переробки. Всього за 6 років зібрано та передано на переробку понад 11,5 тонн відпрацьованих батарейок.За інформацією директора підприємства “Аргентум”, Луцьк – єдине місто в західному регіоні, яке організувало централізований збір цього виду небезпечних відходів, та ще й в таких великих обсягах вилучає небезпечні відходи із загальної маси сміття, що утворюється в місті.

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