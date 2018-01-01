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Посеред київського вокзалу помер чоловік

Посеред київського вокзалу помер чоловік
У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі виявили труп чоловіка.

Про це повідомляє Інформатор, – передає УНІАН.

Тіло лежало на другій платформі. Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 14:00 13 листопада.

За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років. Ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.

Особу померлого встановили, при ньому виявили документи, що посвідчують особу.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи експертів, вхід через підземний перехід на другу платформу закрили.
Посеред київського вокзалу помер чоловік

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Теги: вокзал, Київ, труп
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