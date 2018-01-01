Посеред київського вокзалу помер чоловік





Про це повідомляє Інформатор, – передає



Тіло лежало на другій платформі. Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 14:00 13 листопада.



За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років. Ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.



Особу померлого встановили, при ньому виявили документи, що посвідчують особу.



На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи експертів, вхід через підземний перехід на другу платформу закрили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі виявили труп чоловіка.Про це повідомляє Інформатор, – передає УНІАН Тіло лежало на другій платформі. Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 14:00 13 листопада.За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років. Ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.Особу померлого встановили, при ньому виявили документи, що посвідчують особу.На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи експертів, вхід через підземний перехід на другу платформу закрили.

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