Посеред київського вокзалу помер чоловік
Сьогодні, 17:52
У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі виявили труп чоловіка.
Про це повідомляє Інформатор, – передає УНІАН.
Тіло лежало на другій платформі. Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 14:00 13 листопада.
За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років. Ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.
Особу померлого встановили, при ньому виявили документи, що посвідчують особу.
На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи експертів, вхід через підземний перехід на другу платформу закрили.
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Про це повідомляє Інформатор, – передає УНІАН.
Тіло лежало на другій платформі. Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 14:00 13 листопада.
За попередньою інформацією, чоловіку було близько 70 років. Ознак насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті і куди прямував чоловік — встановлять правоохоронці.
Особу померлого встановили, при ньому виявили документи, що посвідчують особу.
На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. На час роботи експертів, вхід через підземний перехід на другу платформу закрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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