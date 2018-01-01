У майбутньому хоче бути поліцейським: історія з життя доньки волинського атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Вісім років скоро виповниться, ще одній іменинниці із числа діток Небесного Легіону. Юля донька, учасника бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий День народження середнього сина Олександра (двоє чудових дівчаток Оксана та Юля – доньки Миколи від першого шлюбу; у другому ж шлюбі Микола встиг нажити двох маленьких козаків та виховував доньку дружини від першого шлюбу – Олену), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, і 23.12.2017 р. чоловік помер.Його донечка Юля зараз ходить до 2 класу однієї із луцьких шкіл. Любить фізкультуру, музику та ритміку бо на них можна рухатись і непотрібно сидіти за партою.А ще, як каже сама іменинниця, у неї найкраща вчителька у світі: «Я беру приклад зі своєї вчительки Ірини Василівни. Не знаю, як вона з усіма нами справляється. Я стараюсь теж бути лідером щоб мене всі слухали».Наша іменинниця наслідує також і свою старшу сестру, відвідуючи творчу студію Наталії Журавльової. Їй там дуже цікаво, заняття направленні на соціальну активність підопічних, а тому додають впевненості вільно спілкуватися з однолітками і не тільки, не боятися публічних виступів. А це уже неабиякий плюс на шляху до успішної кар’єри.У майбутньому Юля хоче стати поліцейським, каже: «Ну, принаймі, поки що».Цьогоріч дівчинка була в Австрії, це її перша подорож за кордон. Про враження розповідає: «Там ми були у таборі. Було дуже цікаво розваги та ігри та й сама дорога усе незвично. Я дуже переживала, але усе пройшло на ура. Я бачила найвищий водоспад в Європі, національний парк Гоге Тауерн. Сподобалася поїздка в аквапарк, у музей лиж, в гори і до спортивної арени, до замку Гельбрун, водні ігри та походи і ще багато інших цікавинок.А ось запрошень у табори по Україні ще не отримувала, проте з величезним задоволенням декілька років поспіль відвідує заходи та розваги у Порт-Сіті, приурочені Дню захисту дітей. Бо ж, яка дитина може встояти перед мультиками, катанням на роликах та різноманітними майстер-класами у компанії своїх друзів?!Юлічка любить дивитися мультики де є тваринки. Адже вони такі миленькі. Вдома у них є хом’ячок та маленькі рибки в акваріумі.Матуся дівчинки, Анна Петрівна, є для доні справжнім прикладом життєвої сили та витримки, мужності та оптимізму. Вона одна виховувала своїх донечок майже з пелюшок і завжди намагалася дати їм усе необхідне, аби її красуні не були гіршими від інших діток, аби вчилися гарно у школі та займалися у позашкільних гуртках. Анна сама є творчою особистістю, тому привчає до творчості й дівчаток. Юля зі своєю старшою сестричкою Оксаною, у свою чергу, підтримують неньку, прибирають у дитячій кімнаті, миють посуд, завжди намагаються самостійно повчити уроки, аби матуся, коли прийде з роботи, могла відпочити. Донечка розповідає: «Мама каже, що ми її помічниці. Поки вона на роботі покладається на нас, щоб хатня робота була зроблена. Звичайно, ми ж діти, буває іноді заграємось, щось забудемо, а то і просто лінуємось. Хоча, зазвичай, намагаємось маму не засмучувати, бути дружніми, не сваритися. Мама завжди нас вчить, що ми маємо бути подругами та підтримувати одна одну».Мама Анна додає, що вона працює та отримує частину пенсії по втраті годувальника, тому необхідним намагається дітей забезпечити сама. Проте є речі, фінансів на які завжди бракує. Тому мама буде вдячна за будь-який сюрприз, листівочку чи корисну річ, подаровану її красуні.Інформація для благодійників: