Волинського депутата, який орендував землю за копійки, змусили платити більше

Один із депутатів Волинської обласної ради платитиме за оренду землі у 26 разів більше, аніж раніше.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Зазначають, що депутат платив за оренду ділянки площею 13 га у селі Лище 6 тисяч гривень на рік.Прокурори, звернувшись до Луцького міськрайонного суду з позовом в інтересах держави в особі сільської ради, домоглися зміни умов договору оренди землі, укладеного між Лищенською сільською радою Луцького району та підприємцем, в частині збільшення орендної плати до понад 160 тис. грн., адже відповідно до вимог Податкового кодексу України, орендна плата за землю не може бути меншою за земельний податок, встановлений відповідним органом місцевого самоврядування.Рішенням Лищенської сільської ради встановили ставку податку на земельні ділянки в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки. Орендар же донині сплачував фіксовану суму, яка є меншою, ніж передбачено законом.У ході судового розгляду справи відповідач погодився з вимогами прокуратури й відтепер платитиме за користування ділянкою суму, передбачену законодавством.У зв’язку із добровільним виконанням позовних вимог прокуратури суд закрив провадження в справі.