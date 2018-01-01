У Луцьку посеред вулиці знайшли труп чоловіка: просять опізнати. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:49
У Луцьку поліцейські просять опізнати особу померлого чоловіка.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У понеділок, 29 жовтня, по 21 годині до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік будинку по вулиці Шухевича виявлено тіло чоловіка без ознак життя.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду слідів насильницької смерті у чоловіка не виявлено.
При ньому не було документів та особа його не встановлена.
Прикмети: чоловік, приблизно 50-55 років, зріст 165-170 см, повної тілобудови, волосся чорне, пряме, борода сивого кольору.
Одягнений: куртка чорного кольору, штани темно-синього кольору, спортивні штани сірого кольору.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу особи чоловіка, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: (0332) 24-22-95 або на лінію служби «102».
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У понеділок, 29 жовтня, по 21 годині до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік будинку по вулиці Шухевича виявлено тіло чоловіка без ознак життя.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду слідів насильницької смерті у чоловіка не виявлено.
При ньому не було документів та особа його не встановлена.
Прикмети: чоловік, приблизно 50-55 років, зріст 165-170 см, повної тілобудови, волосся чорне, пряме, борода сивого кольору.
Одягнений: куртка чорного кольору, штани темно-синього кольору, спортивні штани сірого кольору.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу особи чоловіка, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: (0332) 24-22-95 або на лінію служби «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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