У Луцьку посеред вулиці знайшли труп чоловіка: просять опізнати. ФОТО 18+

У Луцьку поліцейські просять опізнати особу померлого чоловіка.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У понеділок, 29 жовтня, по 21 годині до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік будинку по вулиці Шухевича виявлено тіло чоловіка без ознак життя.На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду слідів насильницької смерті у чоловіка не виявлено.При ньому не було документів та особа його не встановлена.Прикмети: чоловік, приблизно 50-55 років, зріст 165-170 см, повної тілобудови, волосся чорне, пряме, борода сивого кольору.Одягнений: куртка чорного кольору, штани темно-синього кольору, спортивні штани сірого кольору.Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу особи чоловіка, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: (0332) 24-22-95 або на лінію служби «102».