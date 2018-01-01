Багатодітна волинянка розраховувалась за продукти у магазині чужою карткою
Сьогодні, 16:57
У Нововолинську судили жінку, яка скористалася чужою карткою при купівлі продуктів у магазині.
Багатодітна матір розповіла, що біля ринку знайшла кредитну картку. Оскільки тоді перебувала у скрутному матеріальному положенні, вирішила скористатись знайденою карткою, на якій не було пін-коду, - пише БУГ.
У вісьмох продуктових магазинах Нововолинська розраховувалась за покупки, всього на суму 1834 гривень.
Нововолинський міський суд виніс вирок багатодітній матері та призначив покарання у виді штрафу у 850 гривень.
Свою вину в вчиненні крадіжки повністю визнала, добровільно відшкодувала завдані збитки.
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Багатодітна матір розповіла, що біля ринку знайшла кредитну картку. Оскільки тоді перебувала у скрутному матеріальному положенні, вирішила скористатись знайденою карткою, на якій не було пін-коду, - пише БУГ.
У вісьмох продуктових магазинах Нововолинська розраховувалась за покупки, всього на суму 1834 гривень.
Нововолинський міський суд виніс вирок багатодітній матері та призначив покарання у виді штрафу у 850 гривень.
Свою вину в вчиненні крадіжки повністю визнала, добровільно відшкодувала завдані збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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