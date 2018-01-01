Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі висока ймовірність дощу.



Температура повітря вночі близько +4…+6 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південний, західний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі висока ймовірність дощу.Температура повітря вночі близько +4…+6 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південний, західний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію