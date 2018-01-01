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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі близько +4…+6 градусів, удень – до +7…+9. Вітер південний, західний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



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Теги: погода, прогноз, Волинь
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