«George’s Club» презентує шеф-кухаря*
Сьогодні, 20:25
Завжди важливо знати в лице ворога, героя і того, хто готує для тебе їжу.
Тому ми вирішили не приховувати найцінніше і з задоволенням знайомимо вас із людиною, яка до деталей знає, що лежить у вашій тарілці, якщо ви їсте у George's Club.
Отже, представляємо вам шеф-кухаря George's Club Тетяна Яценюк. Саме вона посилає вам компліменти «від шефа», підглядає за вашими вдоволеними обличчями з-за барної стійки і задоволено потирає руки, якщо ви повертаєтесь до її закладів знову і знову.
Вона сформувала меню, в якому кожен знайде улюблену страву. Піца та бургери, легкі салати і морепродукти, ситні страви щойно з грилю та смачні закуски – все майстерно приготоване під контролем та з натхненням.
Тому обов’язково запам'ятайте це обличчя і не забудьте посміхнутися, коли наступного разу зайдете на третій поверх РЦ Промінь в George's Club. До зустрічі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тому ми вирішили не приховувати найцінніше і з задоволенням знайомимо вас із людиною, яка до деталей знає, що лежить у вашій тарілці, якщо ви їсте у George's Club.
Отже, представляємо вам шеф-кухаря George's Club Тетяна Яценюк. Саме вона посилає вам компліменти «від шефа», підглядає за вашими вдоволеними обличчями з-за барної стійки і задоволено потирає руки, якщо ви повертаєтесь до її закладів знову і знову.
Вона сформувала меню, в якому кожен знайде улюблену страву. Піца та бургери, легкі салати і морепродукти, ситні страви щойно з грилю та смачні закуски – все майстерно приготоване під контролем та з натхненням.
Тому обов’язково запам'ятайте це обличчя і не забудьте посміхнутися, коли наступного разу зайдете на третій поверх РЦ Промінь в George's Club. До зустрічі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«George’s Club» презентує шеф-кухаря*
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Завтра Україну накриє зливами та снігом
Сьогодні, 19:33
На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
Сьогодні, 19:22
Медіа