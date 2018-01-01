«George’s Club» презентує шеф-кухаря*

Завжди важливо знати в лице ворога, героя і того, хто готує для тебе їжу.Тому ми вирішили не приховувати найцінніше і з задоволенням знайомимо вас із людиною, яка до деталей знає, що лежить у вашій тарілці, якщо ви їсте у George's Club.Отже, представляємо вам шеф-кухаря George's Club. Саме вона посилає вам компліменти «від шефа», підглядає за вашими вдоволеними обличчями з-за барної стійки і задоволено потирає руки, якщо ви повертаєтесь до її закладів знову і знову.Вона сформувала меню, в якому кожен знайде улюблену страву. Піца та бургери, легкі салати і морепродукти, ситні страви щойно з грилю та смачні закуски – все майстерно приготоване під контролем та з натхненням.Тому обов’язково запам'ятайте це обличчя і не забудьте посміхнутися, коли наступного разу зайдете на третій поверх РЦ Промінь в George's Club. До зустрічі!