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«George’s Club» презентує шеф-кухаря*

«George’s Club» презентує шеф-кухаря*
Завжди важливо знати в лице ворога, героя і того, хто готує для тебе їжу.

Тому ми вирішили не приховувати найцінніше і з задоволенням знайомимо вас із людиною, яка до деталей знає, що лежить у вашій тарілці, якщо ви їсте у George's Club.

Отже, представляємо вам шеф-кухаря George's Club Тетяна Яценюк. Саме вона посилає вам компліменти «від шефа», підглядає за вашими вдоволеними обличчями з-за барної стійки і задоволено потирає руки, якщо ви повертаєтесь до її закладів знову і знову.

Вона сформувала меню, в якому кожен знайде улюблену страву. Піца та бургери, легкі салати і морепродукти, ситні страви щойно з грилю та смачні закуски – все майстерно приготоване під контролем та з натхненням.

Тому обов’язково запам'ятайте це обличчя і не забудьте посміхнутися, коли наступного разу зайдете на третій поверх РЦ Промінь в George's Club. До зустрічі!
«George’s Club» презентує шеф-кухаря*
«George’s Club» презентує шеф-кухаря*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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