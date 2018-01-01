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Кохання тривалістю у 30 років: на Волині пару привітали з перлиновим весіллям. ФОТО

Кохання тривалістю у 30 років: на Волині пару привітали з перлиновим весіллям. ФОТО
Горохівську пару привітали з ювілейною річницею весілля.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Тридцята річниця весілля носить красиву назву перлинового весілля. Перли не тільки завжди були традиційною прикрасою, вони уособлюють собою чистоту і бездоганність відносин чоловіка та дружини, які прожили разом", - йдеться у повідомленні.

В цей осінній день у Горохівському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану проведели обряд ювілею шлюбу для ювілярів Євгенія та Неоніли Собчуків.

"З перлиновим весіллям Вас вітаємо, ви разом довгих 30 літ. Захоплюємось вами та бажаємо любові вічної без хмар і бід!" - привітали пару.

Кохання тривалістю у 30 років: на Волині пару привітали з перлиновим весіллям. ФОТО
Кохання тривалістю у 30 років: на Волині пару привітали з перлиновим весіллям. ФОТО
Кохання тривалістю у 30 років: на Волині пару привітали з перлиновим весіллям. ФОТО

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Теги: ювілей, весілля
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