У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО





Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написав Григорій Лищишин.



"Аварія м.Горохів .Приблизно о 17 00 год. на пішоходному переході водій ВАЗ-2107 збив велосипедиста (переходив дорогу). Потерпілого забрала швидка. Потерпілий живий, при свідомості. Водій та потерпілий - обоє жителі м.Горохів", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на вулиці Шевченка ВАЗ збив велосипедиста.Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написав"Аварія м.Горохів .Приблизно о 17 00 год. на пішоходному переході водій ВАЗ-2107 збив велосипедиста (переходив дорогу). Потерпілого забрала швидка. Потерпілий живий, при свідомості. Водій та потерпілий - обоє жителі м.Горохів", - йдеться у дописі.

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