У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
Сьогодні, 18:03
У Горохові на вулиці Шевченка ВАЗ збив велосипедиста.
Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написав Григорій Лищишин.
"Аварія м.Горохів .Приблизно о 17 00 год. на пішоходному переході водій ВАЗ-2107 збив велосипедиста (переходив дорогу). Потерпілого забрала швидка. Потерпілий живий, при свідомості. Водій та потерпілий - обоє жителі м.Горохів", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написав Григорій Лищишин.
"Аварія м.Горохів .Приблизно о 17 00 год. на пішоходному переході водій ВАЗ-2107 збив велосипедиста (переходив дорогу). Потерпілого забрала швидка. Потерпілий живий, при свідомості. Водій та потерпілий - обоє жителі м.Горохів", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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