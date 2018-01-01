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У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО

У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
У Горохові на вулиці Шевченка ВАЗ збив велосипедиста.

Про це у спільноті "Підслухано Горохів" написав Григорій Лищишин.

"Аварія м.Горохів .Приблизно о 17 00 год. на пішоходному переході водій ВАЗ-2107 збив велосипедиста (переходив дорогу). Потерпілого забрала швидка. Потерпілий живий, при свідомості. Водій та потерпілий - обоє жителі м.Горохів", - йдеться у дописі.

У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО
У місті на Волині авто збило велосипедиста на «зебрі». ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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