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На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир

На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
На Волині співробітники поліції отримали житло.

Сьогодні, 13 листопада, за дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва начальник головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига вручив співробітникам поліції ключі від двох квартир.

Помешкання в новозбудованій багатоповерхівці на вул. Набережній у Луцьку придбали за кошти, виділені Нацполіції з державного бюджету України.

Відповідно до рішення житлово-побутової комісії ГУНП в області, двокімнатну службову квартиру отримав помічник начальника управління кадрового забезпечення поліції Волині Володимир Качур.

Поліцейський працює в органах внутрішніх справ понад 20 років. Однокімнатну квартиру отримав головний спеціаліст з державного нагляду за охороною праці Олександр Романчук. Він працює в органах внутрішніх справ з 1983 року. На квартирній черзі перебував з 1993 року.

В урочистості взяли участь начальник управління кадрового забезпечення поліції Волині Павло Мартинюк, начальник відділу логістики та матеріально-технічного забезпечення Юрій Березинський, голова обласної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України Володимир Буравський, а також родини правоохоронців.

На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир

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Теги: житло, поліція
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