На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
Сьогодні, 19:22
На Волині співробітники поліції отримали житло.
Сьогодні, 13 листопада, за дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва начальник головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига вручив співробітникам поліції ключі від двох квартир.
Помешкання в новозбудованій багатоповерхівці на вул. Набережній у Луцьку придбали за кошти, виділені Нацполіції з державного бюджету України.
Відповідно до рішення житлово-побутової комісії ГУНП в області, двокімнатну службову квартиру отримав помічник начальника управління кадрового забезпечення поліції Волині Володимир Качур.
Поліцейський працює в органах внутрішніх справ понад 20 років. Однокімнатну квартиру отримав головний спеціаліст з державного нагляду за охороною праці Олександр Романчук. Він працює в органах внутрішніх справ з 1983 року. На квартирній черзі перебував з 1993 року.
В урочистості взяли участь начальник управління кадрового забезпечення поліції Волині Павло Мартинюк, начальник відділу логістики та матеріально-технічного забезпечення Юрій Березинський, голова обласної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України Володимир Буравський, а також родини правоохоронців.
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Сьогодні, 13 листопада, за дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва начальник головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига вручив співробітникам поліції ключі від двох квартир.
Помешкання в новозбудованій багатоповерхівці на вул. Набережній у Луцьку придбали за кошти, виділені Нацполіції з державного бюджету України.
Відповідно до рішення житлово-побутової комісії ГУНП в області, двокімнатну службову квартиру отримав помічник начальника управління кадрового забезпечення поліції Волині Володимир Качур.
Поліцейський працює в органах внутрішніх справ понад 20 років. Однокімнатну квартиру отримав головний спеціаліст з державного нагляду за охороною праці Олександр Романчук. Він працює в органах внутрішніх справ з 1983 року. На квартирній черзі перебував з 1993 року.
В урочистості взяли участь начальник управління кадрового забезпечення поліції Волині Павло Мартинюк, начальник відділу логістики та матеріально-технічного забезпечення Юрій Березинський, голова обласної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України Володимир Буравський, а також родини правоохоронців.
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