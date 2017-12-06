На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир

На Волині співробітники поліції отримали житло.Сьогодні, 13 листопада, за дорученням міністра внутрішніх справта голови Національної поліції Україниначальник головного управління Національної поліції у Волинській областівручив співробітникам поліції ключі від двох квартир.Помешкання в новозбудованій багатоповерхівці на вул. Набережній у Луцьку придбали за кошти, виділені Нацполіції з державного бюджету України.Відповідно до рішення житлово-побутової комісії ГУНП в області, двокімнатну службову квартиру отримав помічник начальника управління кадрового забезпечення поліції ВолиніПоліцейський працює в органах внутрішніх справ понад 20 років. Однокімнатну квартиру отримав головний спеціаліст з державного нагляду за охороною праці. Він працює в органах внутрішніх справ з 1983 року. На квартирній черзі перебував з 1993 року.В урочистості взяли участь начальник управління кадрового забезпечення поліції Волині, начальник відділу логістики та матеріально-технічного забезпечення, голова обласної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України, а також родини правоохоронців.