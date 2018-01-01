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У Луцьку просять створити стоматкабінет для лікування дітей з інвалідністю

У Луцьку просять створити стоматкабінет для лікування дітей з інвалідністю
У Луцьку просять облаштувати місце для надання стоматологічної допомоги дітям з інвалідністю.

Про це стало відомо під час засідання громадської ради при луцькому міському голові 13 листопада, - пише Район.Луцьк.

«Такий кабінет вже існує у Волинській обласній дитячій лікарні. Але там надають лише терапевтичну допомогу без хірургічного втручання. Саме тому це питання і є проблемним», – виступила представниця ГО батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе» Інна Гачукова.

Проте, оскільки це обласна лікарня, то міська рада не може втрутитися у вирішення проблеми.

Тому під час засідання вирішили, що такий кабінет можна створити при поліклініці КП «Луцька міська дитяча поліклініка». Члени засідання проголосували за те, аби з цим питанням звернутися до секретаря міської ради Григорія Пустовіта.

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Теги: стоматолог, діти
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