У Луцьку просять створити стоматкабінет для лікування дітей з інвалідністю
Сьогодні, 19:06
У Луцьку просять облаштувати місце для надання стоматологічної допомоги дітям з інвалідністю.
Про це стало відомо під час засідання громадської ради при луцькому міському голові 13 листопада, - пише Район.Луцьк.
«Такий кабінет вже існує у Волинській обласній дитячій лікарні. Але там надають лише терапевтичну допомогу без хірургічного втручання. Саме тому це питання і є проблемним», – виступила представниця ГО батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе» Інна Гачукова.
Проте, оскільки це обласна лікарня, то міська рада не може втрутитися у вирішення проблеми.
Тому під час засідання вирішили, що такий кабінет можна створити при поліклініці КП «Луцька міська дитяча поліклініка». Члени засідання проголосували за те, аби з цим питанням звернутися до секретаря міської ради Григорія Пустовіта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час засідання громадської ради при луцькому міському голові 13 листопада, - пише Район.Луцьк.
«Такий кабінет вже існує у Волинській обласній дитячій лікарні. Але там надають лише терапевтичну допомогу без хірургічного втручання. Саме тому це питання і є проблемним», – виступила представниця ГО батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе» Інна Гачукова.
Проте, оскільки це обласна лікарня, то міська рада не може втрутитися у вирішення проблеми.
Тому під час засідання вирішили, що такий кабінет можна створити при поліклініці КП «Луцька міська дитяча поліклініка». Члени засідання проголосували за те, аби з цим питанням звернутися до секретаря міської ради Григорія Пустовіта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині працівникам поліції вручили ключі від квартир
Сьогодні, 19:22
Уночі на Волині невідомі обчистили магазин
Сьогодні, 19:15
У Луцьку просять створити стоматкабінет для лікування дітей з інвалідністю
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 листопада
Сьогодні, 19:00
Скільки волинян змінили імена цього року
Сьогодні, 18:45
Медіа